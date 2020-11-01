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蔡就職影片「偏愛」共和黨？知情者：民主黨有關切 台沒道歉

記者張文馨、陳洛薇／華盛頓－台北連線報導
華盛頓郵報報導，蔡英文總統今年五二○就職典禮的祝賀影片，幕僚刪減民主黨人士的祝賀篇幅，放大共和黨人士的祝福片段。（截自就職典禮影片）
華盛頓郵報報導，蔡英文總統今年五二○就職典禮的祝賀影片，幕僚刪減民主黨人士的祝賀篇幅，放大共和黨人士的祝福片段。（截自就職典禮影片）

美國媒體華盛頓郵報報導，民進黨政府處理各界對蔡英文總統五二○就職賀詞影片時，輕美國民主黨共和黨，幕僚剪輯美方賀詞時，刪減民主黨人士的祝賀篇幅，放大游賀等共和黨人士的祝福片段，根據就職典禮上播放的影片，包括美國共和黨國會議員11人，民主黨3人。知情人士透露，確有國會助理事後私下關切影片長度，但沒有議員不滿或台方官員道歉一事。

知情人士指出，今年五二○前夕，駐美處動員同仁分頭邀請行政部門、國會議員與學界人士，拍攝影片向台灣與蔡英文總統祝賀，影片蒐集後統一回傳給外交部剪接運用，有10多位國會議員響應，都有露臉，但長度有所刪減。美國政界祝賀就職典禮的影片全長6分23秒，國會議員部分約一分多鐘，時間較長的包括魯比歐、史考特與布萊克本，均是共和黨議員。

該人士表示，事後確有一、兩位議員助理向駐美處同仁表達，其老闆在蔡的就職典禮上秒數太短，並非正式抗議，純屬私下互動的話題；駐美處解釋後，議員助理們也都表示可以理解。整個過程應是「有說明，不涉道歉。」事後駐美處曾向外交部提及此事，作為未來處理祝賀影片的提醒。

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