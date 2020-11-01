威州認定不符賦稅抵免資格 鴻海不認同

圖為川普總統2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。(路透資料照片)

隸屬美國威州政府的威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation）10月稍早表示，根據鴻海 科技集團2019年的資本投資 和聘雇情況，並不符合賦稅抵免的資格。對此鴻海10月30日回覆威斯康辛州，反對威州認為鴻海不符合獲得創造就業賦稅抵免的資格。

美聯社報導，威斯康辛州經濟發展公司認定，鴻海在威州蒙特普萊森村（Mount Pleasant）的廠房僅雇用281名有資格計入賦稅抵免額的全職人員，且僅有3億美元 的資本支出。

鴻海則表示，廠內雇用了520多名全職人員，已達獲得賦稅抵免資格的最低門檻，整項計畫也已投資7億5000萬美元。

鴻海的律師柏利（Robert Berry）在通知書中表示，威州決定不讓鴻海獲得抵免，「不僅偏離認知，也偏離合約時間表」。柏利說，他希望在30天內解決這起爭議。

威州於10月12日告知鴻海，若要符合賦稅抵免的資格，須重擬雙方於2017年達成的協議，以反映鴻海縮小廠房規模的計畫。

鴻海2017年與威州簽署合約，要在當地投資100億美元設面板廠、雇用多達1萬3000人，可獲得近40億美元的威州及地方賦稅優惠。當時威州州長是共和黨籍的華克（Scott Walker），他已於2019年初卸任，繼任的是民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）。

後來鴻海大幅縮減投資計畫規模，艾佛斯政府據此堅持必須修改合約，鴻海才能獲得賦稅抵免。