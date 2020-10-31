萊豬輸台只有美國？陳吉仲遭食藥署打臉

農委會推出「台灣豬證明標章」，農委會主委陳吉仲宣布，11月起開放業者上網申請。（記者林伯東／攝影）

台北市長柯文哲多次質疑，全世界萊豬都可進口台灣 。農委會主委陳吉仲昨說，開放萊克多巴胺豬肉進口，因為是最惠國待遇，整個開放確實是對全世界標準一致，但實際上會進來含萊劑豬肉的國家只有美國 。不過，衛福部食藥署昨天表示，其他國若進口含萊劑豬肉，只要符合標準，台灣無法禁止。

來源：聯合影音網

衛福部食藥署長吳秀梅表示，衛生標準的訂定，一開始可能是針對某一個國家提出，但核定後將適用所有進口國家。她舉例，若英國 輸出A蔬菜，栽種時使用新農藥，該作物輸入台灣前，將會向台灣申請訂定該農藥使用殘留值，經國內專家認可在可接受範圍，訂出殘留標準後，不只英國進口A蔬菜可以殘留，其他國家進口的A蔬菜也適用。

吳秀梅也說，同樣道理，萊劑訂出進口豬肉萊劑各部位殘留標準後，各國進口台灣的豬肉都可含有萊劑，但必須要符合台灣訂定的殘留標準，合格即可進口。9月5日宣布萊劑殘留標準的記者會時，現場也有媒體詢問是否全球進口豬肉都允許含萊劑，當時即回答「可以」，並非如今才變卦。

柯文哲日前在臉書指出，依據9月17日公告的「動物用藥殘留標準」，全世界要進口到台灣的豬肉都允許萊劑殘留，明年元旦起，台灣要開放進口的不只有美豬，而是全世界所有含萊劑的豬肉。

陳吉仲說，柯完全不了解經貿，目前台灣僅允許13國豬肉進口，只要是有非洲豬瘟、口蹄疫或沒有跟台灣申請同意的國家，豬肉都不能進口。13國中有9個是沒使用萊劑的歐盟國，剩下的加拿大不出口萊豬，紐西蘭從未出口豬肉到台灣，澳洲數量微乎其微，實際上，最後僅美國可能有萊豬進來，「我完全不了解為什麼會引起這麼大的誤解」。

柯文哲昨表示，陳吉仲既然說只有美國會進萊豬，「好吧，到時候我們看著辦」。

農委會昨並公布「台灣豬證明標章」四道防偽設計及申請流程，農委會主委陳吉仲表示，明天起開放具商業或稅籍登記的餐飲場所、食品與販售業者線上申請，預估約15萬家業者符合申請資格，後續也將加強稽查進口加工肉品、冷凍豬肉進口通路等高風險業者。