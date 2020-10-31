自家人反彈！綠縣市禁萊豬 桃園市議會開第1槍
中央政府指明年開放萊豬進口，地方自治條例「零檢出」規定就無效，引發縣市反彈及反制；綠營主政的桃園和嘉縣議員都提案修正原有自治條例，加入開罰條款，桃園市議會昨天開第一槍反擊，三讀通過修訂食安自治條例，加嚴規範全市販售的牛雞豬等供人食用肉類不得檢出乙型受體素，違者最高罰10萬元（台幣，以下同）。
來源：聯合影音網
桃園市食安自治條例原只規定豬肉不得檢出乙型受體素，未訂罰則。萊豬爭議爆發後，藍營議員提案修訂，因人數占多數，昨三讀通過修訂案。
對此，桃園市長鄭文燦說，應由中央統一解釋，避免造成一國多制，市府會尊重中央的決定。
嘉義縣議會昨天議決通過國民黨議員提案，修改嘉縣食品安全管理自治條例，豬肉不得檢出乙型受體素，違反處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，要求縣府12月底前提修訂法案，送議會臨時會審議。
議員要求縣長翁章梁對此案表態，翁表達有條件支持美萊豬進口，遭國民黨團及無黨議員砲轟。無黨何子凡批翁不顧縣民健康，「你是官派縣長嗎？」提案後來通過，要縣長研議修法提交議會。
高雄市議會昨進行「高雄市食品安全衛生管理專案報告」，國民黨議員輪番要求市長陳其邁承諾支持修改「高雄市食品安全衛生管理自治條例」，納入「零檢出」等內容。但陳其邁從頭到尾都強調地方自治條例不能牴觸中央母法，明年元月起會加強肉品溯源、標示和檢驗。
台中市政府衛生局長曾梓展則強調，不主動提案修改自治條例；若中央片面廢止，市府準備修改食安管理辦法，在「吹哨者制度」中加入萊劑吹哨者，一旦查獲，確認開罰後，實收罰鍰的70%當獎金。
新北市長侯友宜則說，地方自治條例若中央不核定也沒用，新北會積極爭取。目前各縣市有思考聲請釋憲。
•反萊豬 藍5度杯葛蘇報告
此外，反對萊豬進口，國民黨立院黨團昨天第五度杯葛行政院長蘇貞昌上台施政被告，國民黨團提出「舉行食安會報、赴美查廠、不阻擋地方自治條例」等退場三條件。
行政院發言人丁怡銘昨說，國內疫情日趨穩定，政院開始盤整再召開各式會議；至於查廠部分會依需要排定查廠；政院收到各地說明後，再行後續處理各縣市零檢出自治條例。
對於施政報告再遭杯葛，蘇貞昌昨不滿表示，國民黨團這樣鬧很無厘頭，國民黨立委領高薪卻不做事，只會霸占主席台，也妨害其他黨的立委行使職權，又妨害民眾知的權利，實在很對不起人民。
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