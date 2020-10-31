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自家人反彈！綠縣市禁萊豬 桃園市議會開第1槍

台灣新聞組／綜合31日電
桃園市議會昨天三讀通過桃園市食品安全管理自治條例部分條文修正案，加嚴規範桃園市販售的牛雞豬等供人食用肉類，不得檢出乙型受體素包含萊克多巴胺。國民黨立院黨團昨天持續杯葛，並表示反的是萊豬不是反院長，重申召開食安會報、開放前出國查廠等訴求。記者林澔一／攝影
桃園市議會昨天三讀通過桃園市食品安全管理自治條例部分條文修正案，加嚴規範桃園市販售的牛雞豬等供人食用肉類，不得檢出乙型受體素包含萊克多巴胺。國民黨立院黨團昨天持續杯葛，並表示反的是萊豬不是反院長，重申召開食安會報、開放前出國查廠等訴求。記者林澔一／攝影

中央政府指明年開放萊豬進口，地方自治條例「零檢出」規定就無效，引發縣市反彈及反制；綠營主政的桃園和嘉縣議員都提案修正原有自治條例，加入開罰條款，桃園市議會昨天開第一槍反擊，三讀通過修訂食安自治條例，加嚴規範全市販售的牛雞豬等供人食用肉類不得檢出乙型受體素，違者最高罰10萬元（台幣，以下同）。

來源：聯合影音網

桃園市食安自治條例原只規定豬肉不得檢出乙型受體素，未訂罰則。萊豬爭議爆發後，藍營議員提案修訂，因人數占多數，昨三讀通過修訂案。

對此，桃園市長鄭文燦說，應由中央統一解釋，避免造成一國多制，市府會尊重中央的決定。

嘉義縣議會昨天議決通過國民黨議員提案，修改嘉縣食品安全管理自治條例，豬肉不得檢出乙型受體素，違反處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，要求縣府12月底前提修訂法案，送議會臨時會審議。

議員要求縣長翁章梁對此案表態，翁表達有條件支持美萊豬進口，遭國民黨團及無黨議員砲轟。無黨何子凡批翁不顧縣民健康，「你是官派縣長嗎？」提案後來通過，要縣長研議修法提交議會。

高雄市議會昨進行「高雄市食品安全衛生管理專案報告」，國民黨議員輪番要求市長陳其邁承諾支持修改「高雄市食品安全衛生管理自治條例」，納入「零檢出」等內容。但陳其邁從頭到尾都強調地方自治條例不能牴觸中央母法，明年元月起會加強肉品溯源、標示和檢驗。

台中市政府衛生局長曾梓展則強調，不主動提案修改自治條例；若中央片面廢止，市府準備修改食安管理辦法，在「吹哨者制度」中加入萊劑吹哨者，一旦查獲，確認開罰後，實收罰鍰的70%當獎金。

新北市長侯友宜則說，地方自治條例若中央不核定也沒用，新北會積極爭取。目前各縣市有思考聲請釋憲。

•反萊豬 藍5度杯葛蘇報告

此外，反對萊豬進口，國民黨立院黨團昨天第五度杯葛行政院長蘇貞昌上台施政被告，國民黨團提出「舉行食安會報、赴美查廠、不阻擋地方自治條例」等退場三條件。

行政院發言人丁怡銘昨說，國內疫情日趨穩定，政院開始盤整再召開各式會議；至於查廠部分會依需要排定查廠；政院收到各地說明後，再行後續處理各縣市零檢出自治條例。

對於施政報告再遭杯葛，蘇貞昌昨不滿表示，國民黨團這樣鬧很無厘頭，國民黨立委領高薪卻不做事，只會霸占主席台，也妨害其他黨的立委行使職權，又妨害民眾知的權利，實在很對不起人民。

國民黨 疫情 侯友宜

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