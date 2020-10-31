我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

學者解讀五中公報：兩岸5年內不動武

台灣新聞組╱台北31日電

中共19屆五中全會公報涉台部分僅提到「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」15字，引起不同解讀，其中包括中共至少5年內不會在台海動武；但「祖國統一」4字說明中國不忘圖謀台灣

中央社報導，對於這15字的意涵，中國旅美政治學者鄧聿文29日透過推特表示，公報中明確提到「和平與發展仍然是時代主題」一詞，背後的潛台詞便代表，中共及總書記習近平在主觀上仍不想打仗。

基於「和平與發展仍然是時代主題」及「推進兩岸關係和平發展」的表述，鄧聿文分析，5年以後及更久他不清楚，但5年之內台海不會有戰爭發生。然而，前提是台灣「不挑釁大陸」，且不在台獨的道路上「讓大陸覺得走得太遠」。

鄧聿文認為，對習近平而言，不想打仗的重要原因之一是「十四五規劃」及「2035年遠景目標」是既定的一系列目標任務，在未來5年都需要落實。如果打仗，肯定會讓中國面臨的戰略環境進一步惡化。若導致任務無法實現，可能還會帶來其他「意想不到的因素」。

不過，北京一位不願具名的資深媒體人認為，「和平發展」四字後面的「祖國統一」四字仍不能忽視。這代表中共未來一段時期的對台策略，將是「軟硬兩手抓」。既然「推動兩岸關係和平發展」，就不會輕言動武。但「祖國統一」四字，代表中共的終極目標仍是將台灣納入中國版圖。

這名資深媒體人指出，目前兩岸關係的現況，特別是台美關係今年來快速升溫，讓北京覺得「異乎尋常，深怕紅線被觸碰」，才會有軍機跨越海峽中線之舉。而「祖國統一」四字，既是中共的終極目標，也是畫下的紅線。

另有評論認為，依中共文告「字越少，事越大」的特性，代表北京對台灣「該說的都說了」，目標、底線都已經很清楚。中共就繼續做該做的，不必多說，「千言萬語不如一個行動」。

中共 台灣 中國

上一則

繩勒頸拖上車…馬籍女大生命案 兇嫌埋伏多月隨機擄殺

下一則

兩岸「恐難恢復官方談判」學者：未來3年應避誤判走火

延伸閱讀

五中全會閉幕╱外媒：鞏固習核心 接班人連影子都沒

五中全會閉幕╱外媒：鞏固習核心 接班人連影子都沒
「韓戰屬美侵略」習談話在南韓掀波

「韓戰屬美侵略」習談話在南韓掀波
風雲突變 中共五中全會有戲看

風雲突變 中共五中全會有戲看
「量子科技」美中下個戰場？ 習近平「下好先手棋」

「量子科技」美中下個戰場？ 習近平「下好先手棋」

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損