學者解讀五中公報：兩岸5年內不動武

中共 19屆五中全會公報涉台部分僅提到「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」15字，引起不同解讀，其中包括中共至少5年內不會在台海動武；但「祖國統一」4字說明中國 不忘圖謀台灣 。

中央社報導，對於這15字的意涵，中國旅美政治學者鄧聿文29日透過推特表示，公報中明確提到「和平與發展仍然是時代主題」一詞，背後的潛台詞便代表，中共及總書記習近平在主觀上仍不想打仗。

基於「和平與發展仍然是時代主題」及「推進兩岸關係和平發展」的表述，鄧聿文分析，5年以後及更久他不清楚，但5年之內台海不會有戰爭發生。然而，前提是台灣「不挑釁大陸」，且不在台獨的道路上「讓大陸覺得走得太遠」。

鄧聿文認為，對習近平而言，不想打仗的重要原因之一是「十四五規劃」及「2035年遠景目標」是既定的一系列目標任務，在未來5年都需要落實。如果打仗，肯定會讓中國面臨的戰略環境進一步惡化。若導致任務無法實現，可能還會帶來其他「意想不到的因素」。

不過，北京一位不願具名的資深媒體人認為，「和平發展」四字後面的「祖國統一」四字仍不能忽視。這代表中共未來一段時期的對台策略，將是「軟硬兩手抓」。既然「推動兩岸關係和平發展」，就不會輕言動武。但「祖國統一」四字，代表中共的終極目標仍是將台灣納入中國版圖。

這名資深媒體人指出，目前兩岸關係的現況，特別是台美關係今年來快速升溫，讓北京覺得「異乎尋常，深怕紅線被觸碰」，才會有軍機跨越海峽中線之舉。而「祖國統一」四字，既是中共的終極目標，也是畫下的紅線。

另有評論認為，依中共文告「字越少，事越大」的特性，代表北京對台灣「該說的都說了」，目標、底線都已經很清楚。中共就繼續做該做的，不必多說，「千言萬語不如一個行動」。