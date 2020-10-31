兩岸「恐難恢復官方談判」學者：未來3年應避誤判走火

由政大國際關係研究中心舉辦的「中共19屆五中全會與新經濟政策研討會」30日在台北舉行，左二為中國文化大學社會科學院院長趙建民。(記者呂佳蓉／攝影)

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨表示，未來三年內兩岸幾乎難以建立新的共識與恢復官方對話談判，當前兩岸應避免誤判、防範意外，與危機管控，不讓兩岸關係敵意螺旋繼續惡化到無法逆轉的格局。

本報系聯合報報導，中共 19屆五中全會29日落幕，當天發布的會議公報，關於兩岸部分的表述僅「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，篇幅甚少。五年前，中共18屆五中全會制定「十三五規劃」時，其會議公報還提到「以互利共贏方式深化兩岸經濟合作，讓更多台灣 普通民眾、青少年和中小企業受益」。

政大國關中心昨舉辦「中共19屆五中全會與新經濟政策研討會」，邀請學者和財經界專家與會。張五岳在會上表示，2020年對中共而言是重要關鍵轉折節點，此刻到未來三年對北京 是重要的時刻。

中共五中全會後的對台政策，張五岳分析，中共總書記習近平已將台灣問題放到新時代中國大陸國家發展戰略中一個重要環節。未來，除強化單邊立法與單邊作為，還將加大三條對台戰線，包含外交武力的一中「反獨」，社會經濟融合的一中「促融」，以及探索「兩制台灣方案」的一中「促統」與「促談」。

他認為，對北京而言，促談一國兩制台灣方案是「以武逼談」、「以武逼降」，推動兩岸邁向歷史統一進程的重要手段。

文化大學社會科學院院長趙建民指出，中共要把發展利益國際化，並將政治帶入發展，顯然是針對當前中美全方位競爭局勢，並進而延伸包括台灣。

張五岳直言，未來三年兩岸很難找到新共識並恢復官方對話，目前只能明確彼此底線，避免誤判，做好危機管控以免發生意外。台灣現在親美友日固然難得，但穩中和陸、避免兩岸人民敵意上升，方能確保台海和平。

張五岳並指，中共對台策略，區隔蔡政府與民眾並採取軟硬的兩手策略。台灣的大陸政策，在應對中共政權與大陸人民時，也應適度區隔對待，積極爭取陸生、陸配、陸客與大陸民眾對台灣的正面看法，才能對兩岸和平發展有所助益。