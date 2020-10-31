我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

兩岸「恐難恢復官方談判」學者：未來3年應避誤判走火

台灣新聞組╱台北31日電
由政大國際關係研究中心舉辦的「中共19屆五中全會與新經濟政策研討會」30日在台北舉行，左二為中國文化大學社會科學院院長趙建民。(記者呂佳蓉／攝影)
由政大國際關係研究中心舉辦的「中共19屆五中全會與新經濟政策研討會」30日在台北舉行，左二為中國文化大學社會科學院院長趙建民。(記者呂佳蓉／攝影)

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨表示，未來三年內兩岸幾乎難以建立新的共識與恢復官方對話談判，當前兩岸應避免誤判、防範意外，與危機管控，不讓兩岸關係敵意螺旋繼續惡化到無法逆轉的格局。

本報系聯合報報導，中共19屆五中全會29日落幕，當天發布的會議公報，關於兩岸部分的表述僅「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，篇幅甚少。五年前，中共18屆五中全會制定「十三五規劃」時，其會議公報還提到「以互利共贏方式深化兩岸經濟合作，讓更多台灣普通民眾、青少年和中小企業受益」。

政大國關中心昨舉辦「中共19屆五中全會與新經濟政策研討會」，邀請學者和財經界專家與會。張五岳在會上表示，2020年對中共而言是重要關鍵轉折節點，此刻到未來三年對北京是重要的時刻。

中共五中全會後的對台政策，張五岳分析，中共總書記習近平已將台灣問題放到新時代中國大陸國家發展戰略中一個重要環節。未來，除強化單邊立法與單邊作為，還將加大三條對台戰線，包含外交武力的一中「反獨」，社會經濟融合的一中「促融」，以及探索「兩制台灣方案」的一中「促統」與「促談」。

他認為，對北京而言，促談一國兩制台灣方案是「以武逼談」、「以武逼降」，推動兩岸邁向歷史統一進程的重要手段。

文化大學社會科學院院長趙建民指出，中共要把發展利益國際化，並將政治帶入發展，顯然是針對當前中美全方位競爭局勢，並進而延伸包括台灣。

張五岳直言，未來三年兩岸很難找到新共識並恢復官方對話，目前只能明確彼此底線，避免誤判，做好危機管控以免發生意外。台灣現在親美友日固然難得，但穩中和陸、避免兩岸人民敵意上升，方能確保台海和平。

張五岳並指，中共對台策略，區隔蔡政府與民眾並採取軟硬的兩手策略。台灣的大陸政策，在應對中共政權與大陸人民時，也應適度區隔對待，積極爭取陸生、陸配、陸客與大陸民眾對台灣的正面看法，才能對兩岸和平發展有所助益。

中共 台灣 北京

上一則

學者解讀五中公報：兩岸5年內不動武

下一則

自家人反彈！綠縣市禁萊豬 桃園市議會開第1槍

延伸閱讀

兩岸準戰爭狀態？台國安局長：最近確實緊張

兩岸準戰爭狀態？台國安局長：最近確實緊張
兩岸進入準戰爭？國台辦：不留台獨空間

兩岸進入準戰爭？國台辦：不留台獨空間
民調：逾5成台灣人 盼兩岸維持現狀

民調：逾5成台灣人 盼兩岸維持現狀
40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損