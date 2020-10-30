我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

聯電罰金大降至6000萬美元 周刊：因同意協助美調查福建晉華

台灣新聞組／台北30日電
聯電就美國司法部起訴該公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解。(本報資料照片)
聯電就美國司法部起訴該公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解。(本報資料照片)

聯電29日公告，就美國司法部起訴該公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，承認竊取美光商業機密，並在3年自主管理的緩刑期間內與司法部合作。該罪從原本最高罰金200億美元降到6000萬美元，主要關鍵在於聯電同意與美國司法部合作，調查共同被告，也就是過去的合作對象－福建晉華。

此案被外界稱「晉華案」，起源要從聯電挖角美光員工，後和福建晉華公司合作，疑似竊取美光相關營業秘密，造成美方和中方互告的局面。

鏡周刊報導，原本一旦罪名成立，聯電有可能面臨最高200億美元的罰款。如今，由於聯電與美國司法部合作，保證在這項起訴案中提供實質性援助，罰金將從200億美元降到6000萬美元。

這項訴訟案是美國總統川普「中國計畫」中的第一起訴訟，也是美國司法部的一項計畫，主要目的是對貿易竊案進行優先處理，並盡快對其進行訴訟。聯電在舊金山與美國檢察官達成認罪協商，聯電承認竊取商業祕密並同意支付6000萬美元罰款後，福建晉華可能成為下一個目標。

本報系經濟日報報導，聯電強調，此舉有利後續持續與美光進行和解。市場原本預期，聯電在這次裁罰案中，恐付出200億美元的天價罰金，昨天拍板金額僅6000萬美元，影響聯電每股獲利僅約0.14元，衝擊非常低。

隨著此案塵埃落定，聯電短期內「最大不確定性利空」解除，但後續仍將面臨民事相關求償。

資策會科技法律研究所所長王偉霖表示，聯電以認輕罪、付相對少的罰金獲得刑事和解，算是最好的結果。他預料，聯電與美光在台灣、大陸的互告案，也將逐步解決。

美國司法部是在2018年11月，起訴聯電與時任陸廠晉華總經理陳正坤，以及從記憶體大廠美光轉赴聯電任職的何姓、王姓員工等三人，指控其涉嫌共謀竊取、傳輸並持有美光的營業祕密，罪名包括經濟間諜罪、竊取營業秘密罪，及收受與持有被竊的營業秘密間諜罪等。

美元 美國 司法部

上一則

機率十萬分之一 雙胞胎後再生3胞胎 27歲媽5年生7子

下一則

台灣錯置台商檢體 國台辦：這不是第一次了 應說一句對不起

延伸閱讀

涉嫌竊取商業機密 司法部起訴中國油氣能源公司

涉嫌竊取商業機密 司法部起訴中國油氣能源公司
美法院核准！聯電承認侵害營業秘密 6000萬美元和解

美法院核准！聯電承認侵害營業秘密 6000萬美元和解
紐約州養老院新冠死亡低報 司法部索要數據

紐約州養老院新冠死亡低報 司法部索要數據
社媒限制杭特新聞 司法部籲修法規範網路平台

社媒限制杭特新聞 司法部籲修法規範網路平台

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首