聯電罰金大降至6000萬美元 周刊：因同意協助美調查福建晉華

聯電就美國司法部起訴該公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解。(本報資料照片)

聯電29日公告，就美國司法部 起訴該公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，承認竊取美光商業機密，並在3年自主管理的緩刑期間內與司法部合作。該罪從原本最高罰金200億美元 降到6000萬美元，主要關鍵在於聯電同意與美國司法部合作，調查共同被告，也就是過去的合作對象－福建晉華。

此案被外界稱「晉華案」，起源要從聯電挖角美光員工，後和福建晉華公司合作，疑似竊取美光相關營業秘密，造成美方和中方互告的局面。

鏡周刊報導，原本一旦罪名成立，聯電有可能面臨最高200億美元的罰款。如今，由於聯電與美國司法部合作，保證在這項起訴案中提供實質性援助，罰金將從200億美元降到6000萬美元。

這項訴訟案是美國總統川普「中國計畫」中的第一起訴訟，也是美國司法部的一項計畫，主要目的是對貿易竊案進行優先處理，並盡快對其進行訴訟。聯電在舊金山與美國檢察官達成認罪協商，聯電承認竊取商業祕密並同意支付6000萬美元罰款後，福建晉華可能成為下一個目標。

本報系經濟日報報導，聯電強調，此舉有利後續持續與美光進行和解。市場原本預期，聯電在這次裁罰案中，恐付出200億美元的天價罰金，昨天拍板金額僅6000萬美元，影響聯電每股獲利僅約0.14元，衝擊非常低。

隨著此案塵埃落定，聯電短期內「最大不確定性利空」解除，但後續仍將面臨民事相關求償。

資策會科技法律研究所所長王偉霖表示，聯電以認輕罪、付相對少的罰金獲得刑事和解，算是最好的結果。他預料，聯電與美光在台灣、大陸的互告案，也將逐步解決。

美國司法部是在2018年11月，起訴聯電與時任陸廠晉華總經理陳正坤，以及從記憶體大廠美光轉赴聯電任職的何姓、王姓員工等三人，指控其涉嫌共謀竊取、傳輸並持有美光的營業祕密，罪名包括經濟間諜罪、竊取營業秘密罪，及收受與持有被竊的營業秘密間諜罪等。