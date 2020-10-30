兩岸準戰爭狀態？台國安局長：最近確實緊張

國安局長邱國正29日在立法院備詢，談及兩岸局勢，邱國正說，「以往所沒有的，現在看到了，當然緊張」。（記者陳正興／攝影）

陸委會前副主委趙建民日前以「八項指標」分析兩岸已進入「準戰爭」狀態，國安局長邱國正昨天在立法院表示，台海最近確實滿緊張，兩岸情報戰工作也更激烈，台方會嚴密注意，國人不要緊張。

邱國正說，大陸戰機頻擾台等以往所沒有的，現在看到了，當然緊張，但國軍和情治單位都密切注意。事實上，對岸任何動作，台方不管透過管道、方法都會嚴密注意，不會有突發狀況。他說，任何有可能發生的狀況，都要觀察有沒有需注意的徵候，「提高警覺是正常的，現在這個階段，哪一個不會提高警覺再注意？」

針對近日大陸抽砂船頻繁在馬祖海域盜採砂石會不會是灰色地帶衝突前兆？邱國正表示，國安局有列出各種可能，解析對方行動。海巡署則說，兩岸有共同規範，按步驟進行驅離或隔開，目前還算平緩。

針對美國 印太司令部公布國安局前副局長陳文凡去年10月赴美智庫演說內容，指中國 大陸運用多重手段對台灣 滲透，包括與24目標、媒體、半官方代表建立廣泛聯繫，且至少有22個親中組織和政黨。邱國正回應表示，陳文凡赴美前有和他討論過，24指的是單位而非24個人，數字也呈上下波動狀態，相關情資都有掌握。

立委邱顯智出示2019年兩岸媒體峰會出席名單，詢問其中是否有陳文凡所說的24個單位，邱表示「有的有、有的沒有」，細節不便透露，若會造成社會紛擾問題，涉及違法部分會告知檢調單位處理。

立委羅致政詢問，美國資深中國問題專家傅立民指台灣國安局從上到下已被中共國安部滲透，邱國正表示這是完全錯誤的言論，「不要錯估國安局」。媒體詢問是否研判美國總統大選後，兩岸與美國情勢會有哪些變化？邱表示目前無法預判結果，只能設定在不同可能性下應如何因應。