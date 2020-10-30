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開放萊豬 馬英九痛罵3次「無恥」 國民黨加入11．22秋鬥

記者蔡晉宇、周志豪、葉冠妤／台北30日電
勞團29日舉行記者會表示，秋鬥除聚焦勞保年改等勞權議題，今年的主題將訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」。(記者陳正興／攝影)
勞團29日舉行記者會表示，秋鬥除聚焦勞保年改等勞權議題，今年的主題將訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」。(記者陳正興／攝影)

由近20個勞工、環保、消費者、反迫遷等團體發起的2020秋鬥遊行，計畫在11月22日上街頭，遊行總指揮林子文與參與的社運團體代表29日在立法院表示，今年有別以往的是，除聚焦勞保、年改、勞權、土地正義外，特別納入反萊豬議題，現場也喊出「反毒豬、反雙標、反黨國」口號。

參與秋鬥的團體在記者會現場戴上蔡英文總統、副總統賴清德等執政黨要員面具，復刻民進黨2009年發起的反美牛大遊行，並喊出民進黨當年口號「反毒牛、反欺騙、反出賣」，反諷如今的民進黨遠離了街頭，已經黨國一體化，也不再聽民意並踐踏民主。

今年國民黨也將參與秋鬥，黨主席江啟臣說，國民黨在此次抗爭活動中只是配合單位、催化角色，「不搶功」，盼透過社會大眾對食安問題的自主覺醒，讓蔡政府重新思考決策。

黨務人士表示，在秋鬥這場反美豬抗爭中，重要的是要喚起民眾對於美豬進口將殘害民眾健康的重視，活動「成功不必在國民黨」。

林子文表示，11月22日遊行將從凱道集合出發，終點是民進黨中央黨部，象徵新的「黨國一體化」，途經失去監督能力的立法院及威權獨裁的行政院，代表民主價值已被民進黨摧殘毀壞，人民必須發出抗議聲音。

另外，前總統馬英九29日晚參加國民黨台南市黨部募款餐會，上台就怒斥民進黨政府「無恥」，少見的激動語氣讓台下不少低頭吃飯或聊天的地方人士，紛紛放下筷子聆聽；他痛批民進黨政府不顧民眾健康執意開放含瘦肉精美豬進口「可惡」，還激動連罵三次「無恥」。

馬英九說，美國豬肉多已不用瘦肉精，沒道理大陸人吃沒瘦肉精的美豬，民進黨卻要台灣人吃「萊豬」；當年他任內堅持對美國肉品進口須「牛豬分離」，豬肉含瘦肉精不能進口，民進黨那時也強烈拒絕美豬，而今美國出口的多數不是萊豬，民進黨卻主動開放萊豬，不顧民眾健康，實在無恥。

馬表示，國民黨不反美，是反對有害健康的豬肉，台灣人應該「歡迎美豬、反對萊豬」。他也提到，連台灣民意基金會董事長游盈隆都說，NCC對中天執照案的作為比40年前的美麗島軍法大審更糟糕，民進黨開自由民主倒車，非常可惡。

民進黨 國民黨 遊行

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