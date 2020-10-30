新聞評論／台商「被陽性」 陳時中依然傲慢？

衛福部長陳時中強調台灣輸出病例幾乎都是「偽陽性」。(本報資料照片)

中央流行疫情指揮中心實驗室烏龍錯置檢體樣本，把原本無恙的江蘇台商列為陽性，把已有症狀的另一名從法國返台的本國籍男子列為陰性。查了半個月，才確認檢體錯置，而且「至少三人檢體錯置」。

這起烏龍在兩岸折騰了半個多月。江蘇台商確診當天就從強陽性轉陰性，之後連採皆陰，引起許多醫師質疑是誤植個案；指揮中心啟動專案調查，終於確認是檢體錯置。不過，大陸方面當天獲知訊息後，連夜對台商任職的友達昆山廠進行環境監測和消毒殺菌，對該廠2000員工以及相關密切接觸者40人進行全面檢測，皆為陰性。

大陸國台辦29日表示，昆山因此耗費大量人力物力進行檢測和環境消毒，台灣 防疫機構應向這位台胞真誠地說「對不起」。國台辦還說，台灣在病例確診上出現問題，「不是第一次了」。2月3日一名台胞從武漢 返台也被宣布確診，引發炒作，並成為台灣阻礙滯鄂台胞返鄉的一個藉口，但這位台胞當時沒有立即被告知，也未接受治療，武漢方面要求台灣說明，台灣卻到現在都迴避不談。

原來，首批武漢包機上那位確診的台商狀況，迄今還是個謎？這個台商案例經過炒作後，不但使得其他滯陸台胞被汙名化，還成為攔阻後續台胞返台的重要理由，但難道他也是「被陽性」？

不管實情如何，衛福部長陳時中 對於對岸醫療水平的鄙夷，流露無遺。當時有人質疑對岸是否刻意隱瞞，陳時中說，「我不做這樣惡意的解讀，不過對岸基本的醫療水平是值得商榷。」

就像現在台灣出現一例完全證實的「被陽性」台商，陳時中仍不掩輕視對岸醫療的態度；他說，當地還是爆發零星個案，台方必須維持高度警戒。

其實移除這名「被陽性」的江蘇台商案例後，八個多月來大陸對台灣維持零輸出紀錄，反而台灣病例輸出大爆發，日本、菲律賓、泰國、中國大陸、法國。但面對大陸的質疑，陳時中除反批評對岸實驗室篩檢不準，更強調台灣輸出病例幾乎都是「偽陽性」，「中國輸出的病例更多」。

檢體錯置「至少三人」；確診問題「不是第一次」。就是因為陳時中的傲慢，才會從年初口罩之亂到現在疫苗之亂，一波未平，一波又起。神壇早被拆卸，陳時中仍以為神功護體，但台灣如何面對秋冬可能出現新冠與流感夾擊的疫情？(節錄自聯合新聞網「重磅快評」)