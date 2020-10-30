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台灣錯置台商檢體 國台辦：這不是第一次了 應說一句對不起

記者陳言喬、呂佳蓉、陳婕翎、邱宜君／連線報導
台灣29日創下連續200天沒有本土傳播病例的傲人防疫成就。(本報資料照片)
台灣29日創下連續200天沒有本土傳播病例的傲人防疫成就。(本報資料照片)

針對台方錯置檢體，誤認江蘇台商確診，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，台灣在病例確診上出現問題，不是第一次了，昆山這次更因此耗費大量人力、物力進行核酸檢測和環境消毒，「台灣防疫機構應該向這位台胞真誠地說一句對不起」。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，28日開記者會前，已向該名台商溝通與致意，也和台商所工作的公司打過招呼。媒體追問致意是否意味道歉，莊人祥說：「致意事實上就是一個道歉。」

至於相關賠償，莊人祥說，江蘇台商住院期間費用均由政府負擔，出院後居家檢疫，可申請一天1000元台幣(約34美元)補償金；在心理補償上，將與法制組研究。

朱鳳蓮29日指出，今年2月3日，一名台胞從武漢回台灣，就曾被台灣防疫機構宣布為確診病例，引發炒作，對台灣內部造謠攻擊大陸疫情防控工作推波助瀾，也成為民進黨當局當時阻礙滯鄂台胞返鄉的一個藉口。

對於陸方指控，陸委會發言人邱垂正反批，「大陸不應藉機做政治口水操作。」台灣是科學防疫，對於疫情資訊，一向清楚透明、開誠布公，展現負責任態度。至於2月武漢包機確診病例，邱垂正說，台方疫情指揮中心多次重申，這是科學檢驗的明確事實，陸方再藉機批評，不值得台方回應。

另外，中央流行疫情指揮中心29日公布，台灣新增3例境外移入新冠肺炎病例（案552至554），個案年齡介為20至60歲，分別自菲律賓、美國及印尼入境；此外，29日是台灣連續200天零本土新冠肺炎確診個案，防疫表現受到紐約時報等外媒肯定。

紐時讚許，台灣上次通報本土病例是4月12日，持續無本土病例時間已超過其他任何地方，專家認為，這要歸功於嚴格的邊境控管、積極追蹤接觸者、隔離檢疫和配戴口罩。

華盛頓郵報指出，台灣達成其他國家無法企及的里程碑，且無實施任何封鎖，防疫成功原因包括廣泛配戴口罩、追蹤感染病例和對疫情迅速回應。

彭博則以「這個擁有2300萬人口的島嶼做了什麼？」來讚許台灣防疫成績，疫情在歐美再次爆發，但台灣卻仍保持著至今為止遠超其他國家的最佳紀錄，截至29日已達新的里程碑，創下「200天沒有本土傳播病例」成就。

台灣 疫情 防疫

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