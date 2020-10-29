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兩岸進入準戰爭？國台辦：不留台獨空間

記者林則宏／綜合29日電
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。(中新社)
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。(中新社)

大陸國台辦28日上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮全面批判台灣當前的兩岸政策，從美國對台軍售、台灣課綱、修憲到「淘寶台灣」退出台灣市場等議題，都對民進黨政府一一提出批評。

被問到關於陸委會前副主委趙建民日前提出，兩岸已進入「準戰爭狀態」時，朱鳳蓮重申，大陸維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

朱鳳蓮並表示，支持兩岸和平發展從來都是兩岸同胞的主流民意。她說，「兩岸同胞要交流、要合作、要發展，是民心所向、大勢所趨，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。」

根據大陸海外網、北京日報等媒體報導，針對美國一周內兩度宣布對台軍售，朱鳳蓮除表達大陸方面堅決反對外，並稱民進黨當局企圖勾聯外部勢力「以武謀獨」，最終必然是死路一條。

對於台灣課綱問題，朱鳳蓮指，民進黨當局大搞「去中國化」，推行台獨課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸文化連結，並以此蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，需要高度警惕。她批評民進黨當局，「倒行逆施、數典忘祖，必將遭到兩岸同胞的強力反對」。

至於台灣修憲問題，朱鳳蓮表示，「一小撮台獨分子一而再、再而三地操縱『修憲謀獨』，尋釁滋事，試圖從中謀取政治私利。島內負責任的政黨和人士不應放任縱容這種枉顧民眾利益、破壞台海和平穩定的挑釁行徑。」

針對「淘寶台灣」日前宣布退出台灣市場，朱鳳蓮稱，民進黨當局進行政治操弄，阻撓限制兩岸經貿合作，試圖製造兩岸脫鉤，直接損害的只能是台灣民眾和企業的福祉和利益。

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