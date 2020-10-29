我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

黑白集／牛排館營運 要農委會主委操心？

黑白集
農委會主委陳吉仲受訪表示，萊克多巴胺零檢出幾乎不可能，農委會會把關標示肉品來源與產地，讓消費者自主選擇。 (記者潘俊宏／攝影)
農委會主委陳吉仲受訪表示，萊克多巴胺零檢出幾乎不可能，農委會會把關標示肉品來源與產地，讓消費者自主選擇。 (記者潘俊宏／攝影)

多個縣市《食安自治條例》規定萊克多巴胺必須「零檢出」，農委會主委陳吉仲批說若一定要這樣做，「所有牛排館都要關門了」。但牛排館關不關門，需要農委會主委操心嗎？何況，現在大家擔心的是萊豬問題，陳吉仲卻去扯牛肉，根本想渾水摸魚。

政府決定開放美豬後，陳吉仲展現了強大的狡辯能力，卻無助於釐清民眾疑慮。這次，他擔心「零檢出」規定衝擊牛排館，根本就在打臉自己。第一，美牛進口對本土農畜業沒影響，而美豬進口嚴重衝擊台灣豬，陳吉仲連這個都分不清嗎？第二，地方零檢出的規定過去未落實，他在農委會當了五年官都不管，現在憑什麼強逼地方修法？第三，澳洲、紐西蘭牛肉都未施萊劑，有些美牛也不用；陳吉仲說牛排館全要關門，根本是胡扯。

陳吉仲的烏賊戰術高強，喜歡聲東擊西，常常弄得大家一頭霧水。例如：他公告解禁瘦肉精，卻禁止本土農民使用；他不維護豬農權益，卻用公帑去宣傳萊劑「增加收益又環保」；桃竹苗缺水他不及時公告，等稻禾長大了才大肆補貼叫農民棄耕。他劣跡斑斑，卻憑著長官疼愛，一派理直氣壯。

號稱是「豬農之子」，陳吉仲沒替豬農著想也就算了，但萊豬可是要吃進民眾肚子裡的，他還在那裡大言不慚。牛排館營運干你什麼事？

台灣 澳洲 解禁

上一則

植牙後水從鼻出 醫賠錢仍遭起訴

下一則

參謀總長沈一鳴、飛官朱冠甍 今年殉職官兵累計已15人

延伸閱讀

新聞評論／有本事沒收水利會 卻沒本事供水

新聞評論／有本事沒收水利會 卻沒本事供水
立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

政院：不會因萊豬 要農委會主委陳吉仲下台

政院：不會因萊豬 要農委會主委陳吉仲下台
藍綠立委接力轟 農委會主委陳吉仲拍桌離席

藍綠立委接力轟 農委會主委陳吉仲拍桌離席

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
空軍台東志航基地29日早上8時多，傳出一架F-5E戰鬥機在加蘭外海不明原因墜機，傳出飛行員跳傘，海巡、消防及軍方搶救中。（記者尤聰光／攝影）

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除