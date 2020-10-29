黑白集／牛排館營運 要農委會主委操心？

農委會主委陳吉仲受訪表示，萊克多巴胺零檢出幾乎不可能，農委會會把關標示肉品來源與產地，讓消費者自主選擇。 (記者潘俊宏／攝影)

多個縣市《食安自治條例》規定萊克多巴胺必須「零檢出」，農委會主委陳吉仲批說若一定要這樣做，「所有牛排館都要關門了」。但牛排館關不關門，需要農委會主委操心嗎？何況，現在大家擔心的是萊豬問題，陳吉仲卻去扯牛肉，根本想渾水摸魚。

政府決定開放美豬後，陳吉仲展現了強大的狡辯能力，卻無助於釐清民眾疑慮。這次，他擔心「零檢出」規定衝擊牛排館，根本就在打臉自己。第一，美牛進口對本土農畜業沒影響，而美豬進口嚴重衝擊台灣 豬，陳吉仲連這個都分不清嗎？第二，地方零檢出的規定過去未落實，他在農委會當了五年官都不管，現在憑什麼強逼地方修法？第三，澳洲 、紐西蘭牛肉都未施萊劑，有些美牛也不用；陳吉仲說牛排館全要關門，根本是胡扯。

陳吉仲的烏賊戰術高強，喜歡聲東擊西，常常弄得大家一頭霧水。例如：他公告解禁 瘦肉精，卻禁止本土農民使用；他不維護豬農權益，卻用公帑去宣傳萊劑「增加收益又環保」；桃竹苗缺水他不及時公告，等稻禾長大了才大肆補貼叫農民棄耕。他劣跡斑斑，卻憑著長官疼愛，一派理直氣壯。

號稱是「豬農之子」，陳吉仲沒替豬農著想也就算了，但萊豬可是要吃進民眾肚子裡的，他還在那裡大言不慚。牛排館營運干你什麼事？