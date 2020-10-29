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萊豬戰 藍百里侯嗆中央 柯文哲拒修法

台灣新聞組╱台北29日電
國民黨立委林奕華（右二）、鄭麗文（左二）等人28日舉行記者會，批評衛福部用一紙公文摧毀地方自治。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨立委林奕華（右二）、鄭麗文（左二）等人28日舉行記者會，批評衛福部用一紙公文摧毀地方自治。(記者潘俊宏／攝影)

行政院函文要求地方修改萊劑零檢出的食安自治條例，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等藍營縣市首長重申堅持零檢出，台北市長柯文哲則嗆「中央說標示美國產地就可以，根本就是誤導」，在資訊不透明、不對等下，台北市政府不會修法。花蓮則另闢蹊徑，要另修法規定含有瘦肉精等食品禁止販售，避開牴觸中央法令問題。

有立委批評衛福部不尊重國會審查。國民黨立法院黨團呼籲地方政府硬起來。國民黨主席江啟臣則在中常會中批評行政院「不只沒收人民健康，更是沒收地方自治的權力」，民進黨若一意孤行，國民黨會力挺縣市政府聲請釋憲、釐清爭議，也計畫與民間團體11月22日上街頭護食安。

柯文哲昨在臉書貼文問中央，「明年1月，台灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？」政府以一紙函文強硬要求地方修改自治條例以配合中央，「告訴我，這就是民進黨的民主嗎？」新北市長侯友宜說，新北瘦肉精零檢出自治條例還在議會候審，依然堅持零檢出。

台中市長盧秀燕也重申「堅持零檢出，不會修訂」；彰化縣長王惠美呼籲中央比照國產豬零檢出；嘉義市長黃敏惠說，嘉義市食安條例規定零檢出已經議會三讀通過、報請衛福部核定，嘉義市不會另提修正案。

雲林縣長張麗善轟中央「走回頭路」，堅持豬肉零檢出、業者自律，將針對標示不清、不實際等開罰，絕不寬貸。南投縣長林明溱說，縣府已將規定零檢出的自治條例送請縣議會審查，「衛福部要怎麼說是他的事」。金門縣長楊鎮浯表示，縣府已擬定食安自治條例並已送議會審議，規定不得檢出及罰則，為保障縣民健康，不會撤回法案。台東縣長饒慶鈴表示，依地方自治精神，縣市政府有訂定加嚴標準權力與職責，縣府態度立場堅定，堅持做對的事，不會配合不當政策。

花蓮縣政府衛生局長朱家祥指出，衛生局已提案研擬修訂「花蓮縣食品安全管理自治條例」第9條，加上「其他經本府公告之食品，禁止於本縣販售或加工供應」規定，再公告含瘦肉精等食品禁止販售，就可達到零檢出的效果，也可避開牴觸中央規定。

國民黨縣市首長全部主張萊劑零檢出槓上中央，民進黨執政縣市首長態度趨保守。不過，民進黨完全執政的嘉義縣，因民進黨議員倒戈，支持「不得檢出瘦肉精」的提案連署，將由議會國民黨團提案修改食安自治條例。

國民黨團書記長林奕華指出，738號釋憲文明確指出，「地方政府可依地方自治精神，訂出比中央法規更嚴格標準」，尤其自治條例是經地方議會通過的條文，中央有什麼權力要求地方修正配合？

民眾黨立委賴香伶也認為，既然行政命令仍在審查中，明年1月1日的生效日期會不會做調整，也還不確定，而地方政府未來作為相關稽查、管理的執行者，衛福部面對地方意見，顯然沒有扮演好自己的角色。

台中等多個縣市食安自治條例規定萊劑不得檢出，形成與中央法令對抗之勢。(記者黃仲裕...
台中等多個縣市食安自治條例規定萊劑不得檢出，形成與中央法令對抗之勢。(記者黃仲裕／攝影)

國民黨 民進黨 侯友宜

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