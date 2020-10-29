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地方禁萊豬無效？衛福部先說重話後又轉彎

台灣新聞組╱台北29日電
為了區別美豬與國產豬肉，高雄市農業局頒布國產豬肉標章，供使用台灣豬的店家申請使用。(記者劉學聖／攝影)
為了區別美豬與國產豬肉，高雄市農業局頒布國產豬肉標章，供使用台灣豬的店家申請使用。(記者劉學聖／攝影)

蔡政府開放進口萊克多巴胺美豬，有11縣市擬訂定自治條例要求萊劑零檢出，本報系聯合報昨天報導地方政府近日收到行政院和衛福部函文，行政院僅諮詢地方意見，衛福部卻要求地方檢討修正。衛福部次長薛瑞元昨天在立法院原本態度強硬，指地方未檢討自治條例，明年將牴觸母法直接失效，但隨後態度轉彎，說會重新發函，請地方先提意見說明。

衛福部長陳時中昨天也說，最後要看立法院審查結果，才知是否與地方自治條例有所牴觸，態度轉趨保守。衛福部已火速於昨晚重新發函。

立法院昨審查農委會開放萊豬進口相關行政命令，但立委質疑，若地方堅持不調整，中央是否主動出手撤銷自治條例？薛瑞元答詢說，不會用撤銷手段，萊劑殘留容許量明年元旦才生效，目前地方訂定零檢出仍有效，但應開始檢討，否則明年牴觸母法將被公告無效。

隨後立委林奕華質詢，指行政院發函給台中市等直轄市政府的函文僅提醒回覆意見，衛福部發給非直轄市政府的函文卻直接要求「修正」，中央步調明顯不同。薛瑞元改口表示，會重新發文給七個非直轄市政府，文字調整成與行政院一致。

根據衛福部9月30日發的函，指動物用藥殘留標準已經中央發布，「自治法規如有與該標準牴觸情形，應配合修正」。但行政院10月26日發的函，僅表示地方零檢出自治條例有抵制中央法規疑慮，應於一個月內提出意見說明。

行政院昨重申，進口含萊克多巴胺豬肉的行政命令尚未生效，現在仍是詢問意見與溝通期，將持續溝通。

立委江啟臣質詢，教育部國防部等跳出來說「學童、國手、警察、軍人都不吃（萊豬）」，結果中央卻要求地方不能訂定食安自治條例，「禁止地方捍衛自己的人民」，根本雙重標準，「氣死人」，行政院是否也應比照要求教育部、國防部檢討。

衛福部日前發文至各縣市，強調地方自治條例因牴觸母法，地方政府萊克多巴胺零檢出政策...
衛福部日前發文至各縣市，強調地方自治條例因牴觸母法，地方政府萊克多巴胺零檢出政策將不具效力，衛福部次長薛瑞元28日一早態度強硬，但稍晚態度轉彎。(記者潘俊宏／攝影)

教育部 國防部 警察

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