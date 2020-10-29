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美大選 蔡英文：無論誰當選 台灣價值不變

記者丘采薇、劉宛琳／台北29日電
民進黨中常會28日舉行，黨主席蔡英文出席。(記者陳正興／攝影)
民進黨中常會28日舉行，黨主席蔡英文出席。(記者陳正興／攝影)

美國總統大選進入倒數階段，共和黨尋求連任的川普總統，與民主黨總統候選人白登廝殺激烈。蔡英文總統昨天表示，無論是哪一位政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值、持續深化台美關係及維持區域和平穩定的立場，都不會改變。

民進黨中常會昨天邀請政治大學東亞所教授楊昊專案報告「美國總統大選的可能結果與影響」指出，若川普當選，原則上，美國的「一中政策」與對兩岸關係的戰略模糊策略仍會持續，台美關係將穩定發展，不因選舉結果而有所變化。

報告分析，若是白登勝出，東協與美日澳印四方會談機制將強化；嫻熟外交與國際事務的白登，應該能重建美國在東協心中的地位，與中國展開外交協商，積極促使中國在經濟開放之餘接受人權規範。

報告也指出，對台灣而言，美國大選之後將有兩個改變與不變。不變的是川普及白登在推薦美國國家利益的核心目標一致，另一個不變是台美關係仍為台灣對外關係的重中之重；至於兩個改變，第一是美國因應中國的方法與政策工具作為、手段可能改變，第二則是台灣應該要更積極地強化雙邊主義與多邊主義。

蔡英文聽取報告後指出，過去一段時間，台灣堅守民主價值，作為區域和平的重要貢獻者及國際社會良善力量，也得到美國主流民意及朝野政黨的支持；選後無論結果如何，台灣都會持續深化與美國及理念相近國家的合作夥伴關係，共同維護印太地區的和平穩定與繁榮發展，堅定守護台灣的民主自由。

國民黨智庫昨也邀請學者專家分析選情，出席者多認為白登選情相對樂觀。不過，前立委林郁方指出，白登在第二次辯論的失言，讓他與川普的民調急速拉近，不利選情；政大政治系教授嚴震生也說，雖然白登勝算高，但也不排除打成平手，若白登獲得的總得票數贏川普，但選舉人票輸給川普，民眾對美國的選舉制度又將產生質疑。

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