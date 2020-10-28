政院逼改萊豬自治條例 縣市長反彈：中央先講怎麼管

萊豬即將進口，行政院行文縣市政府，若有訂出違反零檢出即罰款的食安自治條例，與中央明年1月上路的新食安法牴觸，須檢討修改。但有縣市仍堅持零檢出，中央、地方大戰一觸即發。(記者林俊良／攝影)

萊豬明年1月開放進口，台中等多個縣市食安自治條例規定萊劑不得檢出，也有許多縣市準備比照台中在食安自治條例增訂罰則，不過縣市政府都收到行政院公文，指零檢出與罰則牴觸中央法規，要求在明年1月1日前檢討修正，引起許多縣市長反彈。對此，學者認為以地方制度法來看，衛生管理本來就屬地方事項。

行政院發言人丁怡銘解釋，政院及衛福部26日函請幾個直轄市、縣市陳述意見，於一個月內回覆說明，並非發函要求「修改」自治條例。

台中在林佳龍任內 就訂罰鍰

全台許多縣市訂有食安自治條例，部分縣市明定肉品不得檢出乙型受體素（瘦肉精），其中台中市情況最特別，早在2017年前市長林佳龍任內，就規定檢出瘦肉精即罰3萬元台幣以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，是全台唯一。

台中市長盧秀燕之前被國民黨 議員詢問能否擋得住中央壓力時表示，若中央逼台中放寬標準，就是與台中市民為敵；台中市食品安全管理自治條例已實施三年，市府會堅持零檢出。

台北市長柯文哲則表示，中央應先說清楚萊豬到底要怎麼進口、怎麼管理，是不是不只美國 ，所有含瘦肉精的外國豬肉都可以進口？中央也要說清楚進口豬肉的瘦肉精許可量如何檢驗？不是要求地方在不對等的資訊下修改相關條例。

台北市衛生局長黃世傑說，萊豬明年才開放，中央現在行文要求修改自治條例很怪，修法是市府和議會表態，沒道理現在就要修，最後還是要送行政院核定，中央可能擺著不理或駁回，就看中央如何決定。

黃偉哲：不一定依中央規定修

台南市長黃偉哲表示，台南未來要怎麼修，討論後再做決定，至於是否要依中央規定修？「這不一定」，要看中央的要求是什麼。黃偉哲說，中央也要尊重民意，雖然台南是綠營執政，但也不一定會照中央要求去做。

政大法律系副教授廖元豪認為，以地方制度法來看，衛生管理本來就屬地方事項，且依據大法官 解釋，中央訂的是最低標準，地方願意的話當然可更嚴格。