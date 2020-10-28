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新聞眼／蔡政府漠視自治權 迎萊豬朕說了算？

記者 喻文玟
萊豬明年開放進口，台中市餐飲業者已先自行標示豬肉產地為台灣。(記者黃仲裕／攝影)
萊豬明年開放進口，台中市餐飲業者已先自行標示豬肉產地為台灣。(記者黃仲裕／攝影)

蔡政府拍板明年1月1日開放含瘦肉精美豬進口，無論立委在國會提出多少反對意見、幾份民調提出科學數據示警「民意沸騰」，民進黨政府始終無動於衷，如今政院還函文地方政府要求檢討修正食安自治條例，以符合中央「得檢出」的法規，嚴重漠視各縣市議會通過條例的地方自治權。

2009年馬英九執政時要開放含瘦肉精美牛進口，當時仍在野的民進黨上街頭反毒牛，大聲抗議中央濫權，高喊「這是民生問題，不是政治問題。」如今中央要開放萊豬進口，也是民生問題，但完全執政的民進黨卻要各縣市修改自治條例配合，容不下一絲反對瘦肉精美豬的聲音。

台中廢中火使用許可證與中央不同調的下場，就是台中管制生煤自治條例被廢；如今行政院一紙函文要地方修改食安自治條例，下場可能是中火的翻版，台中食安條例被廢。只是這次受影響的將不只是台中市民，全台還有許多縣市也有相關自治條例規定，行政院難道鐵了心要與全台民意對立？更關鍵是此舉涉及中央與地方分權，更攸關地方自治精神，中央硬擋，可能是連串修憲爭議的開始。

民進黨在野時曾疾呼中央不能濫權，高舉「民眾健康，不能交換利益」，現在全面執政，卻為了要跟美國交換民眾看不到的利益，透過種種手段把地方自治權收回，行政、法令一把抓，只能一言堂「朕說了算」，犧牲全民健康也無所謂，這就是不斷秀下限的「雙標仔」執政黨。

民進黨 馬英九 美國

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