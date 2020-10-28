反制美售台魚叉 陸恐出動自殺式無人機

美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含400枚魚叉飛彈及四枚遙測彈，總價逾新台幣678億元。（取材自推特）

美方宣布售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，台海風雲密布。美方藉此開放軍規GPS導航，大增飛彈導航精準度，台灣 增添防衛性反艦飛彈，也成為攻勢性質濃厚的攻陸飛彈。大陸軍事專家表示，陸方未來反制可出動自殺式無人機，一旦發現岸基版魚叉反艦飛彈系統或海馬斯遠程火箭砲系統，將直接擊毀。

美宣布售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，中國時報報導，台軍方官員透露，岸置魚叉飛彈於2022、2023年交貨後，海軍的海峰大隊將改編成海軍岸置飛彈指揮部。由於1個中隊配置32枚魚叉飛彈，預估將新設10至12個中隊。

據了解，岸置魚叉飛彈成軍後也將部署一個中隊在澎湖，至於東引是否也部署一個中隊，尚難決定，因東引距大陸近，部署美製飛彈相當敏感，軍方不願談論。

美方公布對台軍售後，國防部 昨天也公布，一架中共運八遠干機進入台西南空域防空識別區，空軍循例廣播驅離、防空飛彈追監，昨天也是國防部首度公布台方所攝得運八遠干機的照片。

大陸軍事專家表示，100套魚叉反艦飛彈能與美軍數據鏈共通，即使美軍不直接參戰，台灣也能直接使用美軍情報，發射魚叉反艦飛彈。大陸未來的反制方式有二，一是強力干擾台海地區的GPS信號，降低作戰效果；二是使用長航時察打一體無人機與自殺式無人機，可直接擊毀岸基版魚叉反艦飛彈系統或海馬斯遠程火箭砲系統。

另據蘋果日報報導指出，對於美國 七天內二度宣布對台軍售，中國國防部發言人任國強重申此舉違反「一中原則」，中國堅決反對，已向美國提出嚴正交涉；任同時也警告，「美國和『台灣地區』一些人妄圖以台制中、以武拒統，這是根本行不通的，最終必然是死路一條」。