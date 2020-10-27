新聞評論／卡陳同佳入台 蔡政府還在政治操弄

台港雙方對陳同佳（中）如何到台投案各持己見。(路透)

涉嫌在台殺害女友潘曉穎的香港 男子陳同佳，日前委由牧師管浩鳴向台灣 駐港辦事處申請入台投案，卻遭拒絕。陳同佳的律師甚至七次致電台方所設「單一窗口」，也未獲確切答案。蔡政府雖口口聲聲沒有政治考量，但從去年迄今以各種手段阻撓陳同佳投案，「政治」恐怕正是唯一的考量。

嚴格說來，此案處理並不複雜。陳同佳在台灣殺害潘曉穎後逃回香港，依香港「屬地主義」原則，港方並無司法管轄權，因此只能追究其在港洗錢等罪；至於殺人部分，則須由台灣司法單位處理。港府自始即未否認台灣具司法管轄權，兩地的爭議，只在如何將陳同佳送至台灣受審。

從去年香港擬修《逃犯條例》開始，蔡政府就不斷操作風向，指「香港放棄司法管轄權，別有居心」。去年10月傳出陳同佳出獄後欲入台投案，蔡總統口頭雖稱「香港不願行使管轄權，就由中華民國台灣處理」，卻以身分註記阻擋陳同佳入台。

事隔一年，疫情稍緩，陳同佳再度欲入台投案，提出申請後，卻仍遭拒絕。行政院長蘇貞昌多次發表看法，先說「香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，我們不容許一個殺人犯自由入台」；潘曉穎母親寫公開信，希望台灣簡化程序，蘇竟回說希望潘母「就近要求香港政府，將殺人犯繩之以法」。其說法，就是不想讓陳同佳入台。

蘇貞昌這些看法，在法治立場上已站不住腳，他冷酷的政治語言更令人反感。蘇貞昌的態度，顯與蔡英文宣示的「香港不辦、台灣辦」，有很大差距。更令人難以理解的是，為了彰顯主權和司法正義，過去政府向來十分堅持司法管轄權，外籍人士在台犯案後潛逃出境，亦不惜在國外打官司以求引渡對方返台受審；但對陳同佳案，蔡政府卻表現得極為消極，甚至抗拒審理。

陸委會的說法是，「陳同佳案涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使，必須雙方政府先談好相關事宜，才有港女命案凶嫌陳同佳入台問題」。換言之，蔡政府要的其實不是讓陳同佳入台受審，而是要求台港先談「司法互助」，沒有司法互助，就不讓陳同佳入台受審。

這樣的說法，於陳同佳在香港出獄前或許言之成理；但他出獄後，在香港法律上就是自由之身，且他無中華民國戶籍，何來雙方司法互助才能解送入台的問題？可見蔡政府要的，不過就是炒作台港司法互助的政治效應罷了。

退一萬步言，即便司法互助是陳同佳案的解方之一，也絕非唯一解方，甚至是較複雜且不可行的解方。最直接的辦法，是解除陳同佳限制入境註記，或核發其入台簽證；只要陳同佳搭乘台灣航機，台方執法人員即可在機上完成對他的逮捕或投案程序。如此，何須扯什麼司法互助？

蔡政府百般阻撓陳同佳入台受審，還有個說不出口的理由。就是從反送中 運動開始，蔡政府撿到槍後，就將陳同佳案與國家主權掛鉤，宣傳陳同佳若入台受審，即可能有「台灣和香港都被視為同一區」的疑慮。有不少綠營人士甚至主張，若無司法互助，香港偵辦此案的卷證無法移交，則殺人案無法鞏固，陳嫌可能無罪。

這些說法都是無中生有。陳同佳既需入台才能受審，其實已經彰顯中華民國司法主權；而他的犯罪證據都在台灣，何需港方提供證據才能鞏固案件？蔡政府只想撿槍，不想審判，讓這齣鬧劇持續上演了兩年多，受害人屍骨已寒，其父母淚已流乾，民進黨政府還在政治操作，於心何忍？