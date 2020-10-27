黑白集／戳破連江更名的迷思

民主進步黨連江縣黨部舉行開幕暨揭牌典禮，與會貴賓合影。(圖：民主進步黨連江縣黨部提供)

創黨34年，民進黨 終於成立了連江縣黨部。在揭牌儀式上，民進黨官員們最具體的建議，竟是把「連江縣黨部」改名為「馬祖縣黨部」，彷彿改了名就是對馬祖的重視。

張景森說，改名「比較符合當地人的自我認同」；這個說法到底問過多少馬祖人的意見？說穿了，「更名說」只是民進黨獨派本位主義的產物：因為「連江縣」部分行政區仍在大陸，若改名馬祖，即可完全切割中國 ，完成馬祖的「本土化」。

除了馬祖，民進黨又何時重視過金門等離島？不久前，金門立委陳玉珍說「金門不屬於台灣 」，還遭民進黨群起攻之。在黨部揭牌儀式上，蔡英文說這是「展現推動離島建設發展的決心」，算是說了真心話；原來要成立黨部，才有建設離島的決心。而諷刺的是，在民進黨揭牌後，次日大批大陸抽砂船越界逼近馬祖抽砂，形成「包圍」之勢；類似事件無法解決，更名只會更增馬祖的風險。

幾年前在馬祖發現兩具距今七、八千年的「亮島人」骨骸，經DNA分析，判定是當今南島民族的祖先。這雖不足以證明南島人從大陸遷徙而來，但至少打臉民進黨長期以來「南島人與中國無關」的史觀。對此歷史事實，民進黨為何反而不提呢？說穿了，民進黨插旗馬祖，只是想完成台獨拼圖罷了。