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陸抽砂船「包圍」南竿？海巡：天氣好會有百來艘

記者洪哲政、張睿廷／綜合26日電
馬祖當地李姓民眾透過臉書披露，25日台灣光復節，馬祖南竿遭到大陸抽運砂船「圍島」。（圖：取自李寶玉臉書影片）
馬祖當地李姓民眾透過臉書披露，25日台灣光復節，馬祖南竿遭到大陸抽運砂船「圍島」。（圖：取自李寶玉臉書影片）

昨天是台灣光復節，馬祖南竿海面一早出現大批大陸抽運砂船滿布近海，畫面驚人，被當地民眾貼網形容仿如「圍島」。海巡官員澄清，平常也都會有抽砂船在接近4000至6000公尺的禁限制水域周邊，並沒有「圍島」情事，海巡已增派2000噸新北艦趕往當地水域維持秩序。

連江縣政府產業發展處長王建華表示，目前縣府已在與大陸溝通，希望能比照金門、廈門，共同執法，打擊越界漁船，福州市台辦也已允諾並簽呈給省級單位，希望能盡快通過，減少抽砂船越界情形。

馬祖李姓民眾昨在臉書貼文附影片實地披露，「馬祖南竿現在被包圍起來了，就是俗稱圍島」；民眾視角自南竿陸岸深處往海面拍攝，近海水域布滿中方大型船隻。

馬祖海巡隊長林志明表示，每天都有許多抽砂船會在4000、6000公尺兩種禁限海域外抽砂，少部分進入禁限海域時，他們就會派船前往驅逐，天候差時約會有數十艘，像昨天天氣好，約有百來艘，但這跟平常狀況差不多，並沒有民眾所說「圍島」事件發生。

馬祖海巡隊25日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地兩艘巡防艇...
馬祖海巡隊25日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地兩艘巡防艇趕往查處，因抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，驅離四艘運砂船及一艘抽砂船。（圖：馬祖海巡隊）

林志明指出，當晴空萬里時，民眾只要搭乘交通船，或是在島邊就能清楚看見4000公尺外的抽砂船，但大部分船隻都不會越界，就算有一兩艘船隻過來，海巡也會立刻派船驅離，昨晚海巡也調2000噸級的新北艦前往支援，希望利用水炮，遏止大陸船隻越界。

艦隊分署指出，馬祖海巡隊自去年迄今年9月底止，登檢帶案大陸抽砂船六艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4980萬元台幣(約523萬美元）。

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