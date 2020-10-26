IDF深夜「反常」升空 居民疑「有狀況」…空軍回應了

國防部表示，一架解放軍運八反潛機25日進入台灣西南空域防空識別區內活動。（圖：國防部提供）

中華民國空軍前天深夜11點多，出動兩架IDF戰機，戰機巨大起飛聲音嚇到不少當地台南人。空軍司令部昨天上午表示，雖然戰機升空時間較晚，但都屬於例行的夜間巡邏任務，台海周邊敏感空域並無異常動態。

昨天是台灣 光復節，國防部 再度發布共機騷擾台灣空防動態，一架中共運八反潛機昨天進入台西南空域防空識別區內活動，空軍循例派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。這是共機本月第15次進入台防空識別區，也是國防部9月17日創設共機動態發布機制後，第23次共機騷擾台空防紀錄。

空軍台南基地24日晚間11時06分升空兩架IDF戰機，開動後燃器巨大聲響驚動當地居民，也讓外界懷疑海峽空域是否有特殊狀況。有人將此事PO在臉書，掀起不少網友討論，「真的…飛機又在上空盤旋」、「台南安平也超大聲」、「剛剛IDF兩台」、「這時間真的辛苦國軍了」、「這已經成為常態了，辛苦我們的國軍」。

台南市南區大忠里里長許智雄昨天說，軍方正常演訓時間為上午7點至晚間10點，前天深夜11點多聽到音爆巨響；請民眾體諒支持辛苦的國軍，「捍衛台灣、為你我的安全而努力」。

中共總書記習近平在抗美援朝70周年紀念大會指出，中國 絕不允許任何人、任何勢力侵犯分裂領土，一旦發生，中國人民必將予以迎頭痛擊。行政院長蘇貞昌昨天受訪回應表示，「我們從不與人衝突，但我們保衛家園的決心，一定非常堅定，我們不要戰爭，但也不要用戰爭來威脅台灣人民。」