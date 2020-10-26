新聞評論／若白登當選 蔡政府如何收拾兩岸殘局？

美國民主黨總統候選人白登。(路透)

美國大選在即，民主黨總統候選人白登 投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和貢獻，宣示當選後將修復破碎的移民體系，捍衛所有人的美國夢，彌合因仇恨與分裂造成的傷口；白登稱許台灣 的民主、經濟、科技和防疫典範，將強化與台灣的關係，也表示會改變應對中國的方式，在符合美國利益的領域與中國合作。

世界日報是美國最重要的華文報紙，白登的投書表達了對亞裔美國人的重視。尤其疫情期間，華人遭到仇視和攻擊，川普 刻意強調「中國病毒」、「功夫病毒」的說法，使得種族歧視更加嚴重。白登的投書有助於撫慰這種創痛。不過，許多華裔雖不滿川普，卻擔心白登加稅，而寧願票投川普，因此白登也藉投書澄清：別懷疑，不會對年收入40萬美元以下者加稅。

從台灣看白登投書，更有值得重視之處。白登選擇向聯合報系投書，凸顯了台灣在美中競爭中的重要角色與地位；尤其投書中談到兩岸部分，簡要勾勒了他的中國政策與對台立場，也在相關議題上和川普作了明顯區隔。

基本上，美國的中國政策與對台政策不可能是完全的平行線，必然相互牽動。對台灣而言，美中交好，最好能讓台灣同蒙其利；美中交惡，則千萬別讓台灣淪為替罪羔羊。馬政府親美和陸，讓台美關係和兩岸關係都達到最佳狀態，美中關係提升也讓台灣同享紅利。蔡政府親美抗中，當川普和習近平稱兄道弟時，兩岸已有筆尖和書桌之別，而美中走向新冷戰，台美固然轉趨熱絡，但台灣也被迫承擔北京的強烈報復，甚至開始面臨戰爭的風險。

目前對抗中國是美國兩黨共識，無論川普或白登當選，美中對抗格局都不會立即改變。但川普以美國優先的單邊主義，很難號召盟國一起對付中國；白登則要改變應對作法，如果他能團結盟國，恢復美國領導地位，反而可能凝聚對中國施壓的力量。並且，白登要在公衛等領域與中國合作，就不會像川普那樣甩鍋中國，有助緩解美中全面性對抗態勢。白登也重提亞太，意味若其當選可能改變川普的印太戰略，那麼一路附隨川普的台灣，作為美國抗中的籌碼恐怕要貶值了。

其實川普對台灣本無強烈好惡，四年前川普接蔡英文總統電話，是把台灣當軍售客戶，但這個客戶遇上中國市場利益時，就變得彷如筆尖和書桌那般不成比例。川普政府抬升台美關係，是把台灣當成對抗中國的籌碼。川普連任，似乎更有利於進一步拉升台美關係，這也是蔡英文開放萊豬押注川普的原因。但風險在於，川普即使勝選，一旦與北京談妥更大的交易，台灣又將被犧牲。川普可以反覆，台灣卻回不了頭。

白登表現了對台灣的友善，也展現對台灣民主活力、經濟與科技發展，以及防疫成就的認識。如果白登當選，他將強化的台美關係也許不如川普挺台力度，但國會通過的各項友台法案不可能取消；對台軍售也許不像川普政府那樣密集，但如果美中對抗趨緩，兩岸也能降低敵意，那麼依美國對台六項保證，軍售規模自然可能重新思考。

其實不論川普或白登當選，台灣都歡迎台美關係繼續升級，也希望美國堅守協助台灣防衛的承諾。但蔡政府一路押寶川普，遂使台灣淪為川普抗中棋子，即使川普連任，台灣也失去了自主性。現在白登民調持續領先川普，如果白登當選，台美關係固然繼續強化，但破毀的兩岸關係怎麼收拾殘局？蔡政府的國安團隊，還有沒有更好的劇本？