跟拍港獨人士 1港人被台逐出境

涉雇徵信社跟拍香港學運人士的港人李彬豪（右二），25日被強制驅逐出境。（記者廖炳棋／翻攝）

香港 人李彬豪去年初在台期間接受香港方面人士委託，雇用台灣 一統徵信業者跟拍香港學運人士訪台行程；移民 署認為李的行為已違反居留目的，昨天上午將李強制驅逐出境，管制一定時間不得赴台。

全案起於去年1月14日港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦訪台，與自由時報政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清會面，被拍照放上香港「文匯報」、「大公報」頭版，並稱兩人暗會總統蔡英文「密使」。

蘇、楊認為相約採訪私人行程曝光，提告妨害秘密；台北地檢署查出是李彬豪委託一統徵信社跟拍，但照片都在公開場所，不屬「非公開活動」，本月22日不起訴徵信社員工等11人。

李彬豪原本在台灣工作，今年4月雇主終止聘僱關係，移民署當時廢止他的居留許可；因李涉跟拍一案遭檢方限制出境，全案偵結北檢通知移民署解除管制，昨天依規定強制出境。

移民署說，李彬豪違反居留目的，在台期間不法從事跟監拍攝港青參訪活動，行為已違反港澳條例等規定，強制驅逐出境後，管制一定期間不得來台。

內政部長徐國勇說，台灣是自由民主國家，不論國人及外來人口，都有免於恐懼自由，部分媒體雇用徵信社跟拍等手段在台情蒐，利用台灣的自由民主進行滲透、傷害人權，行為不為民主法治社會所認同。