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40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

記者呂佳蓉、蔡敏姿、黃國樑／台北25日電
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

兩岸情勢緊繃，陸委會前副主委趙建民昨天根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態，兩岸應首重避險，否則「中華民國主權從地表消失」不是不可能的事。淡江大學陸研所榮譽教授趙春山說，兩岸現在完全沒溝通，加上美國大選頻打「反中牌」，讓台灣也被捲入，使得台海瀕臨戰爭邊緣。

陸委會表示，對於學者的看法沒有評論。兩岸關係的和平穩定，雙方均有責任，再次呼籲中共應承擔責任，改變處理兩岸關係的態度，理性克制，思考與台灣共商和平相處之道。

趙建民說，當前兩岸關係是40年來最嚴峻時刻，他從八項指標評斷，兩岸關係已進入準戰爭狀態。一、國防部開始動員後備力量，代表國防部體認到問題不是一般嚴重。二、台海中線原是兩岸休戰的默契，現在共軍頻頻越線，代表休戰默契已不存在。三、大陸對台相關決策者發言日趨激烈，大陸政協主席汪洋日前就說，若台獨挾洋自重，台海將「地動山搖」。

四、大陸修改「國防法」，新增發展利益受到威脅也是開戰條件之一。五、大陸頒布「港版國安法」。六、兩岸軍備競賽。七、台灣政府主動推進兩岸經濟脫鉤。八、台方增加對兩岸往來的管制。

趙春山也說，兩岸現在缺乏溝通管道，連智庫也幾乎沒有來往，隨便一個動作雙方都會朝負面解讀。此外，美國總統大選也催化兩岸關係進一步惡化，中美關係每下愈況，將來中美之戰可能就在台灣土地上開打，「趨和避戰」是台灣當前首要之務。

趙春山表示，目前大陸對台仍以軍事、外交施壓為主，還沒使出經貿手段，因為這招是「七傷拳」，顯示大陸不希望以戰爭解決，導致台灣「人走光、錢走光」，變成一個廢墟、一個麻煩。他不認為大陸現在會採取戰爭方法處理兩岸問題，仍會以震懾、武嚇的方式為主。

剛從大陸返台的國民黨前主席洪秀柱說，大陸國台辦主任劉結一與她會晤時表明，「和平統一」目前仍是對岸的政策主軸。她說，美國只是拿台灣去對抗大陸，不可能為台獨與中國一戰，她對台灣前景十分擔憂，蔡英文總統的做法若持續下去，她真的不敢講兩岸是否發生戰爭。

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