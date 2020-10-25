丁守中提一國兩府 學者：綠營、中共都不會承認

國民黨前立委丁守中建議，兩岸應比照當年東西德「一國兩府」模式，在相互承認現實的基礎上化解僵局。(本報資料照片)

陸委會前副主委趙建民昨天直指，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。國民黨前立委丁守中昨天建議，兩岸應比照當年東西德「一國兩府（One nation，Two states）」模式，在相互承認現實的基礎上化解僵局；他認為「中華邦聯」、「共同市場」有助於兩岸整合的主張都會水到渠成，為兩岸人民所接受。

不過，淡江大學陸研所榮譽教授趙春山說，一國兩府不會成功，「因為民進黨 不會承認一國，中共 也不會承認兩個政府」。

立院民進黨團副書記長何志偉表示，兩岸當前條件和當年東西德時空背景差距太大，且當前中共有越趨個人集權、專制現象，不利於兩岸間新構想的對話，「一國二府」恐只是學術的探討。

丁守中說，蔡總統也不能否認中華民國憲法是「一中憲法」，兩岸人民關係條例承認中國 分治事實，目前「一個中國」其實存在兩個有效統治卻分治的政府，大陸領導人應從現實出發，放棄武力威逼，接受一國兩府，開展兩岸更務實、對等、互惠交流。

他也說，面對中國大陸的崛起，台灣最好的政策是「親中友美」，如果兩岸主政者都放縱民意「仇中」、「仇台」，兩岸主政者動輒訴諸軍購、軍演、武嚇、動員，戰爭遲早會發生，這將是中華民族最大的悲哀。