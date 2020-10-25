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新聞評論／不認台灣光復 如何捍衛中華民國

聯合報社論
國民黨主席江啟臣（後左）23日出席抗戰勝利暨台灣光復75周年與僑胞有約活動，江啟臣致詞時表示，文攻武嚇不會癒合民族傷口，只會讓兩岸民心愈離愈遠。現場僑領並表達盼藍天再現等意見。(中央社)
國民黨主席江啟臣（後左）23日出席抗戰勝利暨台灣光復75周年與僑胞有約活動，江啟臣致詞時表示，文攻武嚇不會癒合民族傷口，只會讓兩岸民心愈離愈遠。現場僑領並表達盼藍天再現等意見。(中央社)

二戰結束75周年，許多關鍵的歷史記憶重新被喚起，其一是兩岸爭論紀念台灣光復；其二是聯合國憲章在10月24日生效，因為推崇抗戰成就，中華民國是第一個在憲章上簽署的國家。同時，韓戰爆發70年，中共高調紀念當年10月出兵「抗美援朝」，這一戰也改變了世局與台灣的命運。

中共有計畫地將「台灣光復」與「抗美援朝」連結，高規格舉行連串紀念活動。在紀念台灣光復時，強調「不容一寸土地從國家分裂出去」；紀念「抗美援朝」時，習近平強調「中國人民已組織起來了，是惹不得的」。中共利用歷史紀念活動向台美喊話，用意至明，卻迴避了諸多歷史事實。

事實之一是，台灣光復日是10月25日，中華民國政府在今天的中山堂接受日軍投降，次年行政長官公署將這天訂為「台灣光復節」。整個過程和「中華人民共和國」沒有關係；但就像對抗日戰爭的解釋，中共慣於扭曲史實，把國民黨的領導和中華民國的血汗犠牲全部剽竊據為己有。

事實之二是，中共發動抗美援朝，是擔心美國出兵朝鮮半島與台灣。當年年初美國杜魯門總統宣布不會防衛台灣，但韓戰爆發，世局丕變，美軍介入，並命第七艦隊開進台灣海峽。這一局，中共的對手是美軍領導的聯合國軍隊，雖然中共強調在「一窮二白的時代」仍無畏美軍威脅，但韓戰一役，志願軍傷亡50餘萬，付出了莫大的代價，成就了蘇聯袖手，讓美軍陷入遠東戰局的盤算，也成就了北韓的任性，連中共內部也有反省的聲音。

事實之三是，中共參戰，美國與中共關係破裂，也導致中共在國際長期孤立，中華民國在聯合國的代表權得以維繫，直到70年代聯合國2758號決議案才改變，而那也是美國對華政策改變所致。韓戰重新界定了美國與日本、台灣、韓國的防衛與政經關係，也奠定了20世紀東亞經濟發展基礎；對照當時大陸的窮苦，「抗美援朝」反而是國家不能忘記的血淚記憶。

如今中美對抗、兩岸對峙，中共大做這一系列的歷史文章，除了重塑「中國人不可欺侮」的民族主義宣傳，鞏固抗美精神動員外，最大的目的還是在做「反分裂鬥爭」，警告台獨、港獨。但中共強調一個中國，卻避開中華民國對抗戰、對聯合國貢獻的史實，不肯面對中華民國存在的事實，只凸顯了中共「歷史為政治服務」的統戰手法。

最可議的，其實是緘默的「中華民國台灣」政府。在蔡總統雙十談話裡，她還記得中華民國有「109年國慶日」，卻只願討論「過去71年來，台灣經歷的一切」；把中華民國政府遷台以前的所有記憶一筆抹掉，當然也包括75年前的「台灣光復」。蔡政府連提都不肯提的「台灣光復」，就讓對岸拿來大作文章，陸委會和民進黨還要台灣民眾不要和中共統戰唱和。但不肯面對自己，切割中華民國歷史，才是真正與中共唱和，這是何等荒謬倒置。如果中華民國政府都不肯誠實面對自己，又要人民如何團結努力，為中華民國爭取榮光？

當蔡政府刻意淡化，甚至抹掉中華民國浴血奮鬥的109年，假裝只有「71年的經歷」，要把國家社會共同的歷史記憶根植在那裡？如果不願面對中華民國歷經抗日、光復等堅苦奮起的過程，寧可抛棄中華民國率先在聯合國憲章上簽字的光榮，我們要如何看待自己，如何和中共爭取話語權，捍衛中華民國獨立的事實？掩耳盜鈴的，不是只有中共而已。

中共 台灣 聯合國

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