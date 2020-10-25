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黑白集／選擇性遺忘 紅綠一個樣

黑白集
圖為台灣光復70周年在台北市中山堂舉行紀念大會，會場特別布置大幅開羅會議照片，強調開羅宣言與台灣光復的關聯性。(本報資料照片)
圖為台灣光復70周年在台北市中山堂舉行紀念大會，會場特別布置大幅開羅會議照片，強調開羅宣言與台灣光復的關聯性。(本報資料照片)

台灣光復75周年，卻因紅、綠的選擇性失憶，上演一場兩岸政治口水戰。中共有選擇性的失憶並不意外，民主的台灣也選擇性失憶則讓人無言。

台灣光復節緣於1945年10月25日，在台北公會堂（現中山堂）舉行台灣地區受降典禮，降方為日本台灣總督藤利吉，陳儀代表受降，黃朝琴、李萬居、林獻堂、杜聰明等也以中華民國政府代表和台灣人民代表參加受降。

隔年，由陳波作詞、台籍音樂家陳泗治作曲的「台灣光復紀念歌」開始傳唱，「張燈結彩喜洋洋，光復歌兒大家唱…」，優美的旋律、宣揚民族精神的歌詞，曾是數十年來台灣人民共同的記憶。

中共爭搶紀念台灣光復，卻不願正視中華民國領導抗戰、日本向中華民國投降、台灣回歸中華民國的史實，如何能打動台灣人民的心？

在台灣，綠營卻不願想起「光復」；幾年前還爭論「光復」或「終戰」，現在則連國民黨紀念台灣光復節，都被抹紅成與對岸隔海唱和。民進黨和蔡政府不識「光復」二字，台灣還有掙脫殖民、人民不再次等的歡欣嗎？

「不能忘，常思量…」，雖然現在已經沒多少人唱「台灣光復紀念歌」了，但是台灣光復不能忘，因為它是台灣回歸與中華民國存在的鐵證，更是確保歷史與文化話語權時，力壓中共的利器。

台灣 中共 日本

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