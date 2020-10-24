在野反萊豬提案 民進黨幾全封殺

彰化縣議員曹嘉豪今天上午針對美國萊豬進口，以及農委會推出100億元養豬產業基金相關問題提出質詢時，推了一隻小豬上議事堂，引來全場騷動，連縣長王惠美也好奇地瞄了一眼，十分逗趣。（記者劉明岩／攝影）

朝野反萊豬大戰，立法院國民黨 、民眾黨與時代力量黨團昨天分別提出重做瘦肉精肉品風險評估報告、肉品標示是否含瘦肉精與增列進口貨號源頭管理等多項議決案，但最後僅校園零檢出一案將交付朝野協商，其餘均遭民進黨 團封殺。「秋鬥」將號召民眾11月22日上凱道，抗議蔡政府開放萊豬，國民黨也會協助響應。

國民黨團昨天再提「禁含瘦肉精肉品進校園」、「重做瘦肉精肉品風險評估報告」議決案，民眾黨團與時代力量黨團也各自提出要求肉品標示是否含瘦肉精與增列進口貨號源頭管理等多項議決案，最後僅「禁含瘦肉精肉品進校園」一案，與日前朝野協商破局的「要蔡總統到立院國情報告美豬政策」、「要行政院長蘇貞昌為美豬政策道歉」兩案排入議程。

三項議決案將於下周二院會闖關，禁含瘦肉精肉品進校園一案將進入一個月朝野協商冷凍期，至於要求蔡總統國情報告與要求蘇貞昌道歉案，朝野若無共識就表決處理。

國民黨立委蔣萬安表示，在野黨團對開放含瘦肉精美豬持反對意見，相關提案卻被民進黨全面否決，請台灣 人記清楚這一刻是誰在捍衛食安，誰在危害人民健康。立委林為洲也說，待秋鬥確定活動細節後，國民黨團將要求黨籍立委協助串聯各地幼教、家長會、養豬協會、肉品加工產業、教師會等單位一起出來表達心聲。