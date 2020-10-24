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蔣經國曾派戴笠手下赴陸談和 因韓戰被擱置

台灣新聞組／台北24日電
國民黨黨主席江啟臣（右）與前總統馬英九（左）盼兩岸和解屢遭攻擊，其實當年蔣經國已曾派密使向對岸談和。（本報資料照片）
國民黨黨主席江啟臣（右）與前總統馬英九（左）盼兩岸和解屢遭攻擊，其實當年蔣經國已曾派密使向對岸談和。（本報資料照片）

中國大陸近日大規模舉行紀念「抗美援朝」70周年，韓戰開打也定格兩岸的對峙局面；據史料揭露，其實韓戰前，蔣介石父子曾派密使前往大陸，試圖與中共談和，但這名密使未能完成任務，最後被以特務罪判刑入獄。

據中國電子報引述史料指出，當時蔣介石與蔣經國商量派人赴大陸試探與中共和談的可能性，蔣經國最後選定由李次白擔任密使，開啟首次的兩岸密使作業。

當時蔣經國要李次白前往大陸，與有姻親關係的上海市長陳毅搭上線，傳達蔣經國談和之意，爭取「第三次國共合作」。

李次白當時年約50歲是四川人，與國民黨軍統局頭子戴笠是黃埔軍校同期同學；戴笠建立軍統局後，李次白成為得力助手。不過，李次白的兄嫂都是中共幹部，妹妹也嫁給共軍將領陳毅的哥哥陳孟熙，政治立場一直受到懷疑。

李次白1950年6月1日赴大陸後見到陳毅，並轉達蔣經國和談之意；但陳毅是中共要員，明白中共不可能在此時談和，因此言辭推託，李次白卻誤以為中共將暫不攻台，因此寄信以暗語通報談和任務有成，將暫留上海待命。

1950年6月25日韓戰爆發，談和的事被擱置，中共陸續清除國民黨軍政殘餘勢力，留在上海的李次白成為被審查的重點。韓戰結束，李次白被以國民黨特務罪名判刑四年，刑滿後又接受20多年的勞動改造。直到改革開放後的1980年，李次白獲解除限制得以前往香港。當時年近八旬的李原打算和妻兒一起返台，但遭蔣經國拒絕，此後李次白流落香港抑鬱而終。

中共 蔣經國 國民黨

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