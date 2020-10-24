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70年前韓戰讓台轉危為安 70年後台捲中美博弈恐陷險境

記者 陳言喬
在當年韓戰的戰俘營，除了中華民國國軍會在身上刺國旗、反共等字樣，還用血製國旗，如今已褪色。（本報資料照片）
在當年韓戰的戰俘營，除了中華民國國軍會在身上刺國旗、反共等字樣，還用血製國旗，如今已褪色。（本報資料照片）

中國大陸稱「抗美援朝」，台稱「韓戰」，這場戰役，從作戰名稱、動機、目的到結果與最終影響，兩岸各自表述。但弔詭的是，兩岸都因這場戰爭站穩了腳跟。

大陸稱這場戰事是「保家衛國之戰」，共軍粉碎侵略者陳兵國門的圖謀，「新中國」得以站穩腳步，所以稱「立國之戰」。

台灣的中華民國政府，剛從國共內戰敗退來台，驚惶未定，隨時得面對解放軍的渡海攻台。但韓戰爆發，中共出兵協助北韓，瞬時解除台海緊張局勢。更因韓戰，中華民國和美國簽訂共同防禦條約，美援不斷進入台灣，台灣轉危為安。

這場戰事以慘烈的代價（中共、北韓，南韓與美國軍隊都死傷慘重）最後只換來個平手。70年後，台灣年輕一代已多不了解這段歷史，但大陸卻高調紀念這場戰爭，從近來官方媒體鋪天蓋地的報導、歷史回顧、人物採訪，到高規格的紀念大會，無非因這兩年中美關係的急轉直下。

大陸就重大事件「每逢十」都會擴大慶祝或紀念，但「抗美援朝」卻是一個特殊的事件。中美關係跌宕起伏，中共如何紀念「抗美援朝」就視那些年的兩國關係而定。

這兩年中美雙方從貿易戰、科技戰、金融戰、外交戰，到針對性的軍事行動，以及美國總統川普與國務卿不斷痛批大陸，雙方關係跌至谷底，加上習近平強硬的回擊，令人憂心事態發展。

回看台灣，台灣選擇親美遠中（甚至仇中），刻意捲入中美兩強的博弈，甚至被大陸冠上「挾洋自重、勾連外國」的重話。70年前的韓戰戰場雖不在台灣，但影響台灣深遠；70年後中美關係出現最緊張時刻，萬一發生軍事衝突，台灣不會再置身事外，而這戰場也不會是當年那遙遠的朝鮮半島。

台灣 美國 中共

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