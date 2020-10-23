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新聞眼／軍購偵打一體 「綿裡針」攪動兩岸情勢

記者 洪哲政
三項軍購案，台灣戰力哪裡變強？
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美方22日宣布售台三項軍備中，最受矚目的是兩種空地陸攻飛彈，射程達到270到300公里，能從本島直接攻擊大陸東南沿岸，屬於攻勢性質的源頭反制武器。但軍售重點意義實則在於，裝備可望使台美間指管通資情監偵（C4ISR）因此更為密切。隨著對台軍售陸續公布，美方這項「綿裡針」式的政治手段，將再次攪動兩岸情勢。

美方售台11套「海馬斯」（(HIMARS） 機動火箭系統，其中連同出售64枚M57型陸軍戰術飛彈（(ATACMS），射程可達300公里；而由F-16為發射載台的「距外陸攻飛彈」（AGM-84H SLAM-ER），射程也有270公里，這是美國首度對台灣釋出，可於共軍防空火力網距離外，發射攻擊地面目標的空用遙攻精準導引武器。

國防部而言，這不折不扣是「源頭打擊」武器，藉由跨海精準打擊，用以癱瘓共軍在東南沿海三棲登島的作戰整備，迫使其放棄武力進犯。裝備雖配賦在空軍與陸軍，但因屬於戰略性武器，使用權責應是參謀本部。

儘管裝備攻勢性質強烈，究竟是攻擊性還是防衛武器？其實只是文字遊戲。台灣在金馬部署雷霆2000多管火箭，射程最大的MK45火箭彈，射程足以深入大陸內陸，但對外媒我們稱之為「削弱敵軍戰力武器」（Delaying the enemy）。國防部長嚴德發22日指此為「防衛性武器」，但也談及裝備能攻擊大陸沿岸，強調這是新的威脅情資。

事實上，台灣目前擁有的數款未解密的特種飛彈，射程皆遠高於這些彈種，但美方藉由輸出裝備，提供台軍方長期無法獲得的軍規GPS導引，讓攻擊的精準度提高一個檔次。

M57型「陸軍戰術飛彈」與「距外陸攻飛彈」，兩者都是使用GPS校正慣性導航儀來導引，前者精準度據稱可達十公尺，後者則因還有終端導引，所以精準度更高。美軍藉由出售裝備，提供具有軍規抗干擾與SAASM模式的GPS接收器，讓台軍方能接收軍規的GPS。

兩種飛彈帶來的具體效能，在於台灣終能藉此建構「偵打一體」的遠程精準打擊戰力。以前「打得到」，現在「打得準」。只是，這還有待裝備接收後美軍落實的誠意，也考驗台美軍事合作。

台灣 國防部 共軍

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