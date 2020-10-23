台若應戰 國防部長：第一時間總兵力45萬人

國防部長嚴德發22日指義務役役期若延長，將會造成部隊戰力下墜。（記者林伯東／攝影）

國防部 昨在立法院提出「提升後備戰力」專案報告，對於台灣 制空制海反登陸的主力部隊，國防部長嚴德發表示，新制後備教召2022年開始執行後，若總統動員令「一聲令下」，26萬名後備軍人就返營報到，加上18萬5000名現役軍職人員，約45萬人將是台灣防衛作戰第一時間總兵力。

對於四個月的軍事訓練役是否延長？嚴德發表示，募兵制年底將可達編現比90%目標，若延長兵役，讓義務役進到常備部隊，現行常備部隊的志願役人力勢必因此降低，整個戰力將下墜。嚴德發的說法，被視為間接否決延長四個月軍事訓練役。

立法院外交及國防委員會昨邀請嚴德發報告「國軍提升後備戰力」，並由全民防衛動員室提出「提升後備戰力」專案報告。無黨籍立委林昶佐質詢表示，目前不在八年編管、尚未除役的志願役後備軍人就有26萬人，可供國防部作不同規畫與部署，未來後備教召應以較具戰力的志願役為主，教召選充不應志願役與義務役一視同仁。

對於新制後備教召選充對象，嚴德發表示，目前規畫多是中高級專長，大部分都是志願役，可能八年四次，其他次要專長，八年兩次，以專長需要編管。國防部全動室主任韓岡明表示，解除後備軍人八年動員編管，並非延長教召年限與次數，而主要是盤點退伍八年內士官以上未受教召的後備軍人，未來將有機會在退伍八年後，對這些人員實施教召。

立委也關切台灣後備戰力動員與召集情形，嚴德發表示，若總統動員令一聲令下，26萬名後備軍人就要報到，加上18萬5000名現役軍職人員，這些將是台灣防衛作戰第一時間的總兵力。

國民黨立委江啟臣 追問，未來雖可動員約45萬人，但重點在於應仿真演練，假如明天就要面對戰爭，政府下令動員後備部隊，後備軍人能在多短的時間就定位、取得裝備？嚴德發則回應，此案將在2022年開始執行。

江啟臣表示，戰爭不會分階段，因此國軍應該檢視同時間動員狀況，縱使會耗費大量社會成本，但務必從有效國防角度規畫；嚴德發回應，平常分階段進行教育召集，是考量社會秩序等因素，將來會考慮朝擴大召訓的方式來評估。