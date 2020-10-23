宜蘭疑將試射「無限高」飛彈 專家：符合模擬導彈來襲實境

漁業署官網最新射擊通報出爐，國家中山科學研究院將於10月28日至11月6日期間再度試射「無限高」飛彈，不過，以往都在台東縣成功鎮發射的靶彈，疑拉到更遠的宜蘭縣蘇澳一帶，引起關注。(翻攝自漁業署官網)

漁業署官網最新射擊通報出爐，國家中山科學研究院將於10月28日至11月6日期間再度試射「無限高」飛彈，不過，以往都在台東縣成功鎮發射的靶彈，疑拉到更遠的宜蘭縣蘇澳一帶，引起關注。軍事專家表示，更符合模擬大陸導彈來襲實境。

中科院火砲試射時間為10月28、30日及11月5、6、9、10日，時間均為早上9點至10點30分，涵蓋海空域從屏東九鵬基地至宜蘭，管制高度為「無限高」。其中，有2次靶彈發射地點疑拉到300公里的宜蘭蘇澳，和過去從150公里台東成功有所不同。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文表示，這是中科院典型的反飛彈系統的驗證能力測試，靶彈從宜蘭發射後，再由九鵬基地的測試彈攔截，這次將靶彈拉到宜蘭發射，更符合模擬大陸導彈來襲時的實境，中科院也較能收集完整的相關參數。

他說，美國 驗證測試他的反飛彈系統，幾乎都是從太平洋島嶼向美國本土發射，再由美國本土發射測試彈攔截，距離拉愈遠，相關驗證才更逼真準確，台灣 雖受限於面積幅員不夠，但中科院仍盡可能來設法測試取得準確數據，這是值得肯定。

另中科院近期密集試射「無限高」飛彈，且又拉到宜蘭蘇澳試射，外界喘測可能是試射海弓三飛彈，鄭繼文認為中科院密集試射，可能是在工程研發上似乎到了比較需要密集實彈，進行驗證及工程修改，至於是否試射海弓三？中科院列為機敏資料，不會對外透露。

鄭繼文認為在宜蘭飛彈試射，可能還是以弓一或弓二做為靶彈，射向九鵬基地附近後，再由九鵬發射試測彈，畢竟弓一或弓二射程約200公里，若稍作構改射程更遠，更能符合模擬大陸導彈來襲實境。