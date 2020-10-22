黑白集／蘇貞昌道個歉這麼難嗎？

蘇貞昌拒絕為開放美豬進口一事道歉。 (本報資料照片)

行政院長蘇貞昌進立法院做施政報告，因藍營杯葛，已四度無法上台。國民黨 要求蘇貞昌先為開放美豬進口一事道歉，蘇貞昌拒絕，藍委便一再占領議場。事實上，為了疫苗 之亂，蘇貞昌已經兩度向民眾道歉；相形之下，美豬之亂的衝擊更大更廣，他難道不需要道歉？

蘇貞昌的選擇性道歉沒有一貫邏輯可言，只是基於個人政治盤算。上月22日，蘇首度在立院遭藍軍杯葛時，當時他未料到社會「反美豬」的後勁會這麼強，因此利齒反諷藍委「領高薪還不做事」，罵他們「心虛」、「傲慢」。他以為如此即可以把施政報告無法進行的壓力轉移到國民黨身上，但民眾恐難認同。

殊不知，那些罵藍委的形容詞，其實完全適用於蘇內閣團隊的行徑。即便美豬開放是蔡總統拍板，但農委會主委陳吉仲和衛福部長陳時中 後續處理的種種脫軌表現，「領高薪而不做事」，讓政府的行政顢頇暴露無遺。對此，蘇貞昌概括承受代表蔡政府向社會大眾致歉，不也是剛好而已？

藍軍立委近日揚言，蘇貞昌若不道歉，將把杯葛手段上升為「倒閣」。藍軍發動倒閣，別說客觀條件不足，手段也顯不相稱，可以省省了。話說回來，蘇貞昌願為疫苗事件致歉，他難道不知道美豬開放其實更傷民心？道個歉這麼難，到底誰傲慢？