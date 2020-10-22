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家長籲校園禁萊豬增罰則 教長未鬆口

台灣新聞組╱台北22日電
家長及教師團體21日在立法院舉行「修法刻不容緩，萊劑肉品全面退出校園」記者會。(記者杜建重／攝影)
家長及教師團體21日在立法院舉行「修法刻不容緩，萊劑肉品全面退出校園」記者會。(記者杜建重／攝影)

立法院教育及文化委員會昨天審查「學校衛生法修正草案」，家長及教師團體共40多人同步舉行記者會，呼籲朝野支持修正「幼兒教育及照顧法」及「學校衛生法」，比照基改食品，增列營養午餐、學生餐廳一律禁用含瘦肉精肉品，並增列罰則。

台北市國中小家長會聯合會總會長許孝仁表示，蔡總統宣布開放含瘦肉精豬肉進口，家長及教師都深感憂慮，希望教育部能聽到他們的心聲，把原產地標示清楚，讓小孩吃得安心。

不過教育部長潘文忠仍未鬆口，僅表示目前正修訂採購契約範本，規範學校食材採用國產牛豬，並訂定相關罰則，最快11月底前完成修訂，供各校落實參考。

而為防堵含瘦肉精豬肉進入台北市，北市議會國民黨團提案修正台北市食品安全自治條例，增列在北市販售含萊劑美豬可罰6至10萬元台幣，並可按次處罰。台北市衛生局長黃世傑表示，中央能過最好，可預期的是，中央可能擱置或不予核定、駁回，但這是北市府和市議會的表態，中央的標準大家還是不放心。

台北市長柯文哲說，他一直按兵不動，就是要看中央怎麼處理，若到最後階段仍講不清楚，「我們就要做處理」。民進黨議員梁文傑表示，這恐與中央法規牴觸。

國民黨主席江啟臣則再呼籲蔡總統懸崖勒馬，先對美談判確保貿易籌碼最大化，以及對內溝通並在政策配套完整的前提下，重新評估含萊克多巴胺豬肉的進口。

教育部 國民黨 江啟臣

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