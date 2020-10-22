共諜案 檢調：張超然透過「月月會」 吸收退役人員

軍情局退役將官涉共諜案，退役上校張超然（右）21日凌晨移送台北地檢署複訊，檢方以他涉犯重罪，有逃亡、勾串之虞聲請羈押禁見，法官開庭後裁准。(記者許正宏／攝影)

涉共諜案的三名軍情局退役將校，國防部軍情局五處前上校張超然昨遭收押禁見，退役少將岳志忠、退役上校周天慈獲交保。據調查，張超然透過參加軍情局退役人員的「月月會」，物色吸收可能發展下線的對象。

檢調追查，軍情局五處職司情報研析工作，手中掌握科技情報、諜員情報、交換情報等三大資源，是府方高層用來研判做決策的重要依據，中共 國安單位吸收張在台發展共諜組織，目的可能是想布局掌握蔡政府外交、國防的決策依據。

據了解，軍情局平日除了對國防部提供資料外，很少提供情報研析報告給其他政府機關，研析報告概分兩種，一種是最近發生、與台方有關的狀況，另一種是即將發生，對台方有影響的狀況；研析報告務求精準，讓府方高層在「未知的情況下」做判斷決策，軍情局五處也因而成為中共長期以來欲滲透目標。

調查局追查，軍情局五處的情報研析，有時是定期提出，有時是應高層需要提出，有時是要提醒注意某個狀況將發生主動提出，其中最重要的當屬「國家情報判斷報告」，也是對政府決策最有助益的情報報告。

近年因香港反送中事件，台灣國家安全面臨中共各種不同的威脅，軍情局常用「徵候與預警判斷表」讓府方作為政治判斷分析，這類情研分析報告包括戰略與戰術層面，如國家建軍方向、武器研發項目研究等，成為中共極欲取得的反情報資料之一。

另據了解，身兼「中華民國忠義同志會」副理事長的岳志忠，是因赴陸遭中共國安部約詢，因此涉案，但是他聲稱並未洩露任何情資。前軍情局少將陳虎門昨天受訪表示，岳遭偵辦，是很大打擊，也是侮辱。

情報界人士說，國安局與軍情局退役人員，不管退役多久，赴陸遭中共國安部或其他情報單位約詢的機率高，後者幾乎每個都遭到約詢。

據指出，岳志忠與妻子是軍情局著名夫妻檔，子女同樣在軍情局任職，堪稱諜報家族。軍情局昨不願透露相關細節，表示未曾收獲相關情資。

至於張超然聲稱六四天安門 事件時，就他一人在大陸工作。但陳虎門表示，六四天安門事件時赴陸的情報員很多。