軍情局退役上校涉共諜 喊冤稱台灣第一特務

軍情局退役將官涉共諜案，退役上校張超然（中）21日凌晨移送台北地檢署複訊，經過一天偵訊，檢方聲請羈押禁見，法官開庭後裁准。（記者許正宏／攝影）

軍事情報局退役上校張超然涉扮「共諜」，疑拉攏同單位退役少將岳志忠、退役上校周天慈赴陸交付情報工作人事布建相關資料，檢調約談三人，張堅稱清白，稱「我是赫赫有名的一個大特務」，檢方認為他供詞避重就輕，昨天聲請羈押禁見，台北地院裁准。

岳志忠、周天慈偵訊時坦承客觀事實，檢察官認為二人被動受張超然請託，犯情較輕，訊後各以15萬元（台幣，下同，約5150美元）交保，收網後擴大查辦。

張超然前天深夜被移送台北地檢署時喊冤，表示自己是台灣 第一個特務；張說，「六四」天安門 事件發生時他一個人住在大陸，強調是被國家派去大陸工作的。

媒體詢問張超然是否被陸方吸收，張回答：「吸收個屁！」聲稱去大陸是在保衛台灣安全、當台灣的特務。

台北地院裁定指出，張超然涉犯國家安全法、國家情報工作法，兩罪屬重罪，若日後判有罪，將面臨相當的刑期；張自稱已退休 ，月收入10餘萬元，且大陸有親友及投資事業，又有多次前往大陸紀錄，有相當資力、人脈，得以潛逃大陸或其他國家，有逃亡之虞；而張超然到案供述內容與證人、被告不同，也與通訊監聽譯文證據不符，有違常理，全案有關鍵證人未到，疑點查明前張可能與證人勾串、滅證，本案張超然居於主導地位，因此裁定羈押禁見。

調查局國家安全維護工作站透過監聽等蒐證查知，張超然、周天慈2013年退休後，邀傅姓軍情局退役上校赴大陸，張超然親自陪同傅搭機前往，在當地面會大陸國安人員。

2016年至2018年，張超然、周天慈再約岳志忠前往大陸，曾三人同行，岳也曾獨自赴陸，疑受周託付交付情報工作人事相關文件給對方。

張超然、周天慈於2016年、2017年間，引介王姓軍情局退役上校前往大陸認識當地國安人員，辦案人員懷疑，張、岳、周均被大陸國安人員吸收，有獲得好處。