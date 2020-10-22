新聞評論／戰狼主導兩岸關係 蔡政府須警覺

亞太報導指出，台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，卻遭中國大使館人員闖入，雙方並有肢體衝突。(取材自Asia Pacific Report網頁)

台駐斐濟代表處舉辦國慶酒會時，發生了中國 大陸外交人員硬闖而引發的肢體衝突事件。事隔十日，消息經外媒報導才傳回台灣，可見雙方皆知此事並不光彩，也互有理虧。在斐濟斡旋下，陸方已同意撤告。觀察斐濟衝突事件始末，包括陸方外交部在回應此事時蔑稱台灣在斐濟根本沒有「外交官」，並將中華民國國旗稱為「偽國旗」，可見中共 的「戰狼外交」戰略正在擴張。

先談國慶酒會衝突事件。酒會地點設在斐濟一家大飯店，陸方人員並未獲邀卻要硬闖，顯然有違社交禮儀。台方的應對，原本可以選擇邀其入內，讓對方拍攝若干照片後請其離去；但台方人員強在門口攔阻，對方卻強要進入，便發生了肢體衝突。事後，陸方向斐濟警方報案宣稱遭到毆打；而台方雖宣稱有兩人受傷，卻未報案。如此一來，事態的發展便顯得不太對稱：彷彿陸方人員才是受害的一方，台方似乎自覺理屈。

根據幕後的理解，台方當時之所以未報警，主要是被毆傷者為國安局人員，並非代表處正式編制人員，因而保持低調以免節外生枝。事實上，外交部難以明言的另一個原因是，中華民國和斐濟並無邦交，駐該國代表處原來名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」，卻在去年因中共施壓被迫降級改名「駐斐濟台北商務辦事處」；若因酒會衝突再使斐濟為難，對台未必有利。無論如何，外交部的低調卻被台灣民眾視為「因應軟弱」及「刻意隱瞞」，這恐是一向善於玩弄民意的蔡政府所始料未及。

這次陸方駐斐濟人員強闖國慶酒會，基本上應視為一次意外事件。每年國慶，駐外使館或代表處都會舉辦慶祝活動，對岸人員前來蒐集資訊也是司空見慣。今年，唯獨在斐濟發生肢體衝突，應是雙方人員應對欠佳所致。但相形之下，大陸外交部發言人趙立堅 將中華民國國旗稱為「偽國旗」，又稱台駐斐濟沒有外交官；如此輕率而輕蔑的發言，則更具體反映了中共「戰狼外交」的粗魯本質。

趙立堅如此發言，並非暴衝。今年2月才出任外交部發言人的趙立堅，在此之前，即被大陸網民封為推特上最紅的「戰狼外交官」。十年前趙立堅在駐美期間開設推特帳號後，平均一天發15條推文；他成為發言人三個月，推特跟隨者即達到60萬人，因批評川普政府的辛辣發言而吸引許多大陸網民。不難想像，這種網紅式的戰狼外交官出任外交部發言人，將產生什麼樣的刺激效果。

在趙立堅之前，還有央視李紅的「求和說」事件，導致前立法院長王金平出席海峽論壇的計畫戛然中斷。李紅遲未致歉，據稱也是因其說法深受大陸網民力挺之故。可見，近兩年在美中貿易戰、香港反送中、及台灣反中等因素的交叉影響下，大陸網民的民族情緒高漲，而中共決策階層也不斷放任或意圖利用這股情緒。再看，蔡總統的國慶演說未獲對岸善意回應，卻陸續引發台諜案、軍演及立榮東沙軍包機受阻事件，可見鷹派勢力正在主導中共的兩岸關係處理，蔡政府必須警覺。

中國大陸近年推動以進攻為本質的「戰狼外交」，旨在重塑中國民族主義，提升國家的光榮感。但隨著「中國強大」的驕傲上升，其他國家對中國的好感卻未增加：根據皮尤研究中心的調查，國際社會對中國的反感升到18年來的新高，對中國持負面看法者達七成三。簡言之，戰狼外交不符合習近平「不擴張」「不稱霸」的宣示，只會助燃國際反中情緒。