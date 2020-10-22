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反制北京 美參眾兩院提挺台8法案 鬆綁台灣主權象徵

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾。（Getty Images）
聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾。（Getty Images）

美國大選在即，聯邦眾議院將在11月全面改選，明年1月換屆，在屆期不連續、提案失效前，眾院「中國工作小組」20日提出包裹式法案，其中七部與台灣相關，包括美軍應防止中共武力犯台、允許台灣外交官與軍人在美執行公務時，可以展示國旗與穿著制服等。

中國工作小組主席、眾院外交委員會首席議員麥考爾表示，中共惡意行為造成世代性的威脅，需要採取作為應對，此次包裹式提案所囊括的，將能形塑美國未來數年的對中政策，國會應該在今年內盡快通過。

中國工作小組的包裹提案包含137部法案，其中與台灣相關的有七部，包括「台灣主權象徵法」，以解除前總統歐巴馬政府2015年制定的機密備忘錄，該備忘錄禁止國務院與國防部在社群媒體展示台灣的主權象徵。

另外還有，「台灣保證法」、「台灣防衛法」、「台灣獎學金法」、「不歧視台灣法案」、「台灣公平雇用法」，及要求國務卿推動讓台灣重新獲得世界衛生組織觀察員身分的法案。

上述法案內容涵括，呼籲美方對台軍售常態化，推動美台軍演；要求美國國防部履行「台灣關係法」所規定的義務，阻止中國大陸對台「既成事實」以達統一的策略；強化美台人才交流；推動台灣加入國際貨幣基金；以及確保國際金融機構公平雇用台灣人。

由共和黨籍眾議員成立的「中國工作小組」上月30日發布上百頁工作報告，討論如何對抗中共惡意行為，報告中建議美國政府強化對台關係，包括檢討對台政策，鬆綁交往限制；同意台灣將駐美代表處的名稱更名為「台灣代表處」；並展開對台灣貿易協定的談判。

此外，美國聯邦共和黨籍參議員魯比歐和民主黨籍參議員默克利20日共同提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），要求美國總統成立跨部會台灣政策工作小組；且美國在台協會（AIT）台北辦事處處長比照一般駐外大使，任命人選須經過參議院同意。

魯比歐表示，這部法案是為更新美國對台政策，以反映事實和美台關係現況，「持續強化美台關係，必須是美國外交政策的重中之重。」

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