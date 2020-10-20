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未證實提告施暴陸外交官 台外交部：已完成報案手續

記者鄭媁／台北20日電
外交部發言人歐江安20日在例行記者會說明駐斐濟代表處國慶酒會事件。(記者鄭媁／攝影)
外交部發言人歐江安20日在例行記者會說明駐斐濟代表處國慶酒會事件。(記者鄭媁／攝影)

台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，遭中國大使館人員闖入，雙方發生肢體衝突。外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，駐處已向斐濟提出相關人證、物證，並完成報案手續，本案正由斐濟外交部、警政署聯手處理中，外交部將繼續密切關注案件發展，與斐濟保持溝通，提出妥適因應作為。

歐江安表示，斐濟外交部、警方等相關單位都有積極斡旋、處理，並與台方保持溝通，他們希望兩造雙方爭議可盡快落幕；台方可理解地主國的用心，也感謝他們協調和付出，該爭取維護的立場台方已充分表達，相信斐濟與中方都非常清楚。

歐江安表示，整起事件起因是中方戰狼式外交的粗暴行徑，企圖硬闖國慶酒會，偷拍蒐證賓客，錯在先。「他們動粗、訴諸暴力就不對，我方只是站在自我保護、自我防衛的立場，」中華民國是主權獨立國家，舉辦國慶酒會理所當然，也是多年慣例，中國政府無權干涉。

歐江安批評，中國政府企圖硬闖蒐證動手打人後，還撒謊、顛倒是非，反向斐濟警方誣賴是台灣方面引起，打人喊救人。

至於是否將採取提告，歐江安未證實，並表示，駐處完成報案手續，只是眾多司法程序的第一步，相關資料都已經備齊，會視相關發展採取必要因應措施。

究竟提供哪些人證、事證給警方？歐江安說，由於此事已經被定位為外交事件，外交部不會對外說明。

媒體追問，由於斐濟警方表達「不會再調查」，是否和外交部說明相牴觸？歐江安說，此事牽涉到台灣、中國、斐濟三方互動，不能單純從警方角度看，應該爭取討回的公道不會少，會和斐濟保持溝通管道。

中國 台灣 大使館

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