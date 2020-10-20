駐斐濟人員挨打 台外交部沉默挨轟：被打就算了？

台灣駐斐濟代表處本月8日國慶酒會遭中國大使館人員闖入並發生肢體衝突，外交部次長曾厚仁（左）19日在立院表示，斐濟政府希望此事淡化處理。右為經濟部政務次長陳正祺。（記者曾原信／攝影）

針對台灣 駐斐濟代表處本月8日雙十酒會遭中國 大使館人員闖入，與台灣工作人員發生肢體衝突，多位立委昨天質疑外交部為何沒有主動揭露此事，外交部次長曾厚仁表示，斐濟政府受到很大的政治壓力，希望此事淡化處理。

國民黨立委陳以信在立法院外交及國防委員會質詢，此事為什麼沒有主動揭露？外交部為何沒有主動譴責？曾厚仁回答，所有事情還在蒐集各方面細節，尊重斐濟處理，「斐濟認為這件事很敏感」。

外交部亞太司司長曾瑞利表示，當時中方人員試圖來了解有哪些貴賓參加，請中方人員離開後，中方人員又過來；隨後中方人員與台方人員有推擠的時候，就去通知警方，約二、三十分鐘後，警方來將這兩人帶走。

曾瑞利也表示，斐濟外交部希望淡化處理，因為雙方人員都有受傷，現場錄影機角度剛好沒有拍到衝突的畫面，斐濟外交部和警政署列為偶發事件。

民進黨 立委蔡適應質疑，「他們都在看我們台灣的態度是怎樣，如果我們不吭聲，100個賓客明年還要來嗎？這些人會怎麼看台灣？會認為『你自己被打都沒關係，拜託我們幹嘛？』」

「人家到我們場地產生衝突，還要去討論誰對誰錯嗎？」蔡適應表示，「更扯的是還要透過外媒報導才揭露？是覺得被打就算了？」他要求外交部就這件事情在官網正式聲明，「不然，在其他國家也會發生。」

外交部：往提告方向研議

來源：聯合影音網

曾厚仁回答民進黨立委趙天麟質詢時表示，斐濟政府受到很大的政治壓力，「委員知道壓力是從哪裡來，外交部會護著同仁，不會淡化處理，把這口氣嚥下來是不對的，但內部還在討論，怎樣的方式是最好的表達，不會傷害台灣與斐濟的關係。」趙天麟追問，所以是中國給斐濟政治壓力？曾厚仁回答，「可以這樣理解」。

民進黨立委何志偉表示，這件事涉及傷害罪及恐嚇罪，一定要提告，「應該直接告刑事」。曾厚仁一度說，這件事的複雜性沒辦法在表面上看出來。何志偉追問，傾向提告可以嗎？曾厚仁答，「往這個方向研議」。