我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

駐斐濟人員挨打 台外交部沉默挨轟：被打就算了？

記者丘采薇／台北20日電
台灣駐斐濟代表處本月8日國慶酒會遭中國大使館人員闖入並發生肢體衝突，外交部次長曾厚仁（左）19日在立院表示，斐濟政府希望此事淡化處理。右為經濟部政務次長陳正祺。（記者曾原信／攝影）
台灣駐斐濟代表處本月8日國慶酒會遭中國大使館人員闖入並發生肢體衝突，外交部次長曾厚仁（左）19日在立院表示，斐濟政府希望此事淡化處理。右為經濟部政務次長陳正祺。（記者曾原信／攝影）

針對台灣駐斐濟代表處本月8日雙十酒會遭中國大使館人員闖入，與台灣工作人員發生肢體衝突，多位立委昨天質疑外交部為何沒有主動揭露此事，外交部次長曾厚仁表示，斐濟政府受到很大的政治壓力，希望此事淡化處理。

國民黨立委陳以信在立法院外交及國防委員會質詢，此事為什麼沒有主動揭露？外交部為何沒有主動譴責？曾厚仁回答，所有事情還在蒐集各方面細節，尊重斐濟處理，「斐濟認為這件事很敏感」。

外交部亞太司司長曾瑞利表示，當時中方人員試圖來了解有哪些貴賓參加，請中方人員離開後，中方人員又過來；隨後中方人員與台方人員有推擠的時候，就去通知警方，約二、三十分鐘後，警方來將這兩人帶走。

曾瑞利也表示，斐濟外交部希望淡化處理，因為雙方人員都有受傷，現場錄影機角度剛好沒有拍到衝突的畫面，斐濟外交部和警政署列為偶發事件。

民進黨立委蔡適應質疑，「他們都在看我們台灣的態度是怎樣，如果我們不吭聲，100個賓客明年還要來嗎？這些人會怎麼看台灣？會認為『你自己被打都沒關係，拜託我們幹嘛？』」

「人家到我們場地產生衝突，還要去討論誰對誰錯嗎？」蔡適應表示，「更扯的是還要透過外媒報導才揭露？是覺得被打就算了？」他要求外交部就這件事情在官網正式聲明，「不然，在其他國家也會發生。」

外交部：往提告方向研議

來源：聯合影音網

曾厚仁回答民進黨立委趙天麟質詢時表示，斐濟政府受到很大的政治壓力，「委員知道壓力是從哪裡來，外交部會護著同仁，不會淡化處理，把這口氣嚥下來是不對的，但內部還在討論，怎樣的方式是最好的表達，不會傷害台灣與斐濟的關係。」趙天麟追問，所以是中國給斐濟政治壓力？曾厚仁回答，「可以這樣理解」。

民進黨立委何志偉表示，這件事涉及傷害罪及恐嚇罪，一定要提告，「應該直接告刑事」。曾厚仁一度說，這件事的複雜性沒辦法在表面上看出來。何志偉追問，傾向提告可以嗎？曾厚仁答，「往這個方向研議」。

台灣 民進黨 中國

上一則

不能全怪司機超速 普悠瑪18死 肇因台鐵制度殺人

下一則

下令射殺4海盜 台漁船陸籍船長被訴

延伸閱讀

斐濟台商還原現場：陸硬闖不成 引發推擠

斐濟台商還原現場：陸硬闖不成 引發推擠
美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普
台外館人員在斐濟遭肢體攻擊 民進黨批中國：流氓外交

台外館人員在斐濟遭肢體攻擊 民進黨批中國：流氓外交
中國指台在斐濟沒外交官 馬英九：當然有 不然那些人在幹嘛？

中國指台在斐濟沒外交官 馬英九：當然有 不然那些人在幹嘛？

熱門新聞

立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
蔡英文論文案，媒體人彭文正庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

質疑蔡英文論文真偽挨告 媒體人彭文正「自求死刑」

2020-10-14 21:53
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30
美國總統大選在即，川普（左）與白登（右）選情進入拉鋸戰。外交部表示，台灣與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係，台灣沒有押寶川普。（美聯社）

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

2020-10-19 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」