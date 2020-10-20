萊豬增列貨號源頭管理？官員全封口

立法院經濟委員會19日針對萊豬增列貨號會議，是否公開爆發爭議，民進黨團總召柯建銘（左）與國民黨團總召林為洲（右）溝通，藍綠仍有歧見，表決後提早散會。（記者曾原信／攝影）

財政部 上周在立法院財委會承諾找經濟部、食藥署等單位研議是否新增萊豬輸出入貨品分類號列（CCC Code），以做好源頭管理、便於追蹤識別，昨天召開跨部會會議。據了解，因事涉敏感，各單位對於用詞皆十分「斟酌」，會議雖昨天傍晚5點半結束，但與會官員皆被下「封口令」，要等今天正式會議紀錄出爐，再統一對外說明。

另外，朝野立委昨天在立法院財政委員會及經濟委員會上，針對會議是否全程錄音錄影並對外公開而爭論不休。在經委會，藍綠一度爭執，最後召委楊瓊瓔訴諸表決，決定不公開錄音錄影，並通過民進黨 立委提議「馬上散會」。財委會也有立委提案會議應全程錄影錄音，但財政部主張依慣例將會議結論送交委員會即可，最後決定不錄音錄影，但詳列各出席單位發言摘要的共識。

民進黨立委林岱樺質詢時表示，認為萊豬應清楚標示，質疑食藥署查驗人力不足；國民黨立委賴士葆則要求經濟部長王美花與其夫國安會秘書長顧立雄要開「萊豬吃播」一個月。

林岱樺認為新增CCC Code不可行，「但用意很好」，提出這個建議的目的就是達到「清楚辨識」。她建議，萊豬牛的進口源頭都要實施「買賣實名制」。但她也質疑，食藥署平均一年稽查不到2000家業者，稽查人力僅約700人，根本不足。食藥署回應，已為萊豬爭取新增100名人力。她對此驚訝又無奈地說：「那你看著辦吧。」

民進黨立委吳秉叡質詢，其他國家有針對特定飼料添加劑訂定CCC Code嗎？基改及非基改的農產品有無區分不同分類號列？關務署表示，目前為止，其他國家沒有針對動物飼料添加劑新增分類貨號，台灣 對基改與非基改的黃豆、玉米則有分不同的分類貨號，進口牛豬要食藥署、防檢局經過查驗核可，海關才會放行，執行上沒有問題。

主張新增CCC Code的民眾黨立委蔡壁如表示，萊克多巴胺在台是禁藥，如果萊豬多列貨品分類號列、多一道程序把關，食藥署在查驗時是不是可以減少人力？

部分立委提出新增CCC Code，從進口台灣那一刻起就標示，邏輯再清楚不過。但經濟部在未討論下先表態「不可行」，執政黨立委更阻擋「公開討論會議影音」，甚至連會議逐字稿都沒有，只願意提出「會議摘要」。令人不禁質疑，這份摘要會不會是「統一口徑」後的版本？到底是害怕民眾看到官員意見分歧？還是擔心會中政治考量優先的強詞奪理會曝光？