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藍委：陸方常潛入情蒐少見推擠衝突 籲外交部注意

記者蔡佩芳／台北19日電
外媒亞太報告（Asiapacificreport）報導，中國兩名外交官毆打台灣駐外人員。(截自亞太報告網站)
外媒亞太報告（Asiapacificreport）報導，中國兩名外交官毆打台灣駐外人員。(截自亞太報告網站)

台灣駐斐濟代表處在當地舉行國慶酒會，遭中國大使館人員闖入併發生肢體衝突。國民黨立委溫玉霞說，陸方官員潛入台方活動會場蒐集情資時有所聞，但這麼鴨霸的行為真的很少見。

外媒亞太報告（Asiapacificreport）報導，台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台灣工作人員發生肢體衝突。

曾任世界台灣商會聯合總會總會長的溫玉霞在聽聞此事後，立刻與斐濟當地的台僑聯繫。參加國慶酒會的台僑證實確有此事，但衝突發生在門外，且很快就落幕，並沒有影響到會場內活動進行。只聽聞發生你推我擠的衝突，未聽聞動手打人。陸方官員可能是想進到會場蒐集情報，了解有哪些人在場，卻被台方官員阻擋在門外，雙方在門口發生推擠。台方其中一人被推擠後，隔天感到頭暈不適而就醫。

溫玉霞說，她長年在國外，類似的事情常常發生，陸方會溜進來台方活動蒐集資料，看看當地國有沒有官方人員前來，如果有就要對對方施加壓力，但像這次硬闖的做法，真的很少見。至於是陸方改變策略，還是個人行為，她認為還要了解。但她也提醒外交部要注意 ，勿變成真的「決戰境外」。

台灣 中國 大使館

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