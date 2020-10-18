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東沙軍包機「被返航」 前國安局長：陸方動作恐升溫

台灣新聞組／綜合18日電
前國安局長蔡得勝。（本報資料照片）
前國安局長蔡得勝。（本報資料照片）

立榮航空日前飛往東沙島的軍包機，遭拒絕進入香港飛航情報區、被迫返航，前國安局長蔡得勝（圓圖，本報資料照片）推測，陸方類似行動恐怕會愈來愈多，藉此升高兩岸對立情勢，向蔡政府加壓，「不排除相關動作升溫」，呼籲雙方節制，事情走到頂點，隨之而來就可能引發動盪。

中國時報報導，蔡得勝昨天出席「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵解析」研討會，針對軍包機被返航一事表示，這是大陸針對兩岸關係不好所祭出的反應，並且有可能走向更激烈的情況，但他相信這是兩岸雙方都不願意看到，且不會輕易發生的狀況，因此，台灣要居安思危、以和為貴。

報導指出，蔡得勝認為，台海要開戰的可能性目前仍不大，但擦槍走火是可能的，蔡政府還是得謹慎面對。他還說，自己在國安局工作35年，從沒像現在如此焦慮，近幾年台灣社會被選舉綁架，變得什麼都不怕似的，呼籲兩岸千萬不能發生戰爭，一旦發生戰爭，台灣損失一定最大。

另據中評社報導，對於外界討論陸方是否有意切斷台灣與東沙的聯繫？蔡得勝說，這次香港飛管中心要求台機返航，絕不是個別機構所為，一定是中國大陸整體層級的集體行為，背後有戰略考量。不過，陸方是否真的做到那一步尚待觀察。

蔡得勝說，北京若打算針對東沙封鎖，金門、馬祖也可以複製這種手法來處置，陸方雖有能力做出類似行為，不過，金、馬軍備警戒，有一定程度上的危機因應能力，研判陸方不會輕易行為，但不可排除相關動作會持續升溫。

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