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專家：北京對台軍事威嚇 美或「圍魏救趙」

記者呂佳蓉、林敬殷／台北18日電
白宮國家安全顧問歐布萊恩。(本報資料照片）
白宮國家安全顧問歐布萊恩。(本報資料照片）

白宮國家安全顧問歐布萊恩表示，現階段中國大陸可能還無意侵略台灣或對台發動兩棲登陸行動，但10年到15年後，陸方將處於更優勢的位置。軍事專家亓樂義分析，中共的作戰原則是以「巧戰而屈人之兵」，以較短時間的軍事手段產生威嚇，逼台灣上談判桌，方式是「混合戰」，判斷10至15年後，中共會更精進。

立榮航空東沙軍包機「被折返」，恐成國安隱憂。政府人士說，東沙島軍包機既為固定航班，政府會照常「依現況」執行飛航任務，不接受在沒有事前公告下就不得進入的情況；外界懷疑是陸方授意，在美國總統大選前的騷擾動作，台政府當然有所研判，港方的舉動確實異常。

亓樂義表示，中共增強作戰能力，台方也同時在更新與調整，且須分析美國因素。美國支援台灣的方式非常多，不一定介入台海，可能是在南海等其他作戰方向給大陸壓力，以「圍魏救趙」令中共多面受敵，動搖對台作戰的決心。

國防專家蘇紫雲說，歐布萊恩的說法是善意提醒，認為中共決採兩棲登陸，配套會包含封鎖與飛彈攻擊，如只單純採封鎖與飛彈攻擊，對北京是戰略矛盾，因北京清楚認知不能夠速戰速決，國際介入的力量會更大。

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