新聞評論／當不完的兵…果然「時空環境不同」了

國防部目前正針對後備動員方案進行檢討，研議將後備教召編管8年年限解禁，延長為退伍12至17年範圍。(本報資料照片)

國防部 推動後備動員制度改革，擬將教育召集年限從八年延長為12至17年甚至取消年限，兩年一訓改為一年一訓，每次教召時間也由七天延長到14天。此政策除被質疑能否真正提升戰力外，也引發退伍軍人反彈，並演變成藍綠口水戰，把責任推到「誰推行募兵制」上。其實重點根本不在誰推行募兵制，而在誰讓兩岸情勢惡化至此。

教召制度改變，對退伍人員的影響有多大，從數字就可以看出。以現行教召八年期限、兩年一訓、每次七天計，最極端的狀況，退伍軍人會被教召四次，總計28天；但依教召新制，如果期限延長為17年、一年一訓、每次14天，從退伍至除役，總計還要回營238天。若加上假日，已是將近一年時間。對義務役而言，等於得服兩年兵役，一下子就把役期打回到2000年前。

近20年來，台灣 兵役制度就朝縮短服役年限方向前進，陳水扁執政時期將役期縮短為一年，並推動替代役；馬英九總統則是帶著募兵制政見上任，雖因兵力結構調整不及等因素，直到2018年才完成全募兵制，但蔡英文政府也百分百概括承受，並未修改。因此，募兵制沒有藍綠誰的責任問題。

目前未聞國防部打算改變募兵制，役男的軍事訓練役也還是四個月。依國防部政策方向，教召時限的變動，可能全部落到過去服役一年的義務役士兵和已經退伍的志願役官兵頭上。「當不完的兵」是許多役男的噩夢，蔡政府就要讓這個噩夢成真了。而且類似民進黨 副秘書長林飛帆這種替代役人員不在其中，更讓退伍軍人們不平。

對這些變革，國防部說是為讓「後備動員合一」、「常後備部隊形成一體」，以及補足軍中不足的人力，但民進黨不敢說的真正理由，其實是兩岸關係的急速惡化。馬政府時期，沒多少人會質疑「若兩岸開戰將兵力不足」，因為兩岸情勢穩定，沒有明顯的開戰風險，推動募兵制與否，只是技術上的兵力調整能否跟上而已。

但現在情況不然。蔡政府將台灣置於美陸新冷戰架構下，親美敵陸，戰略態勢傾斜，台灣隨時可能成為「熱戰」的第一線，戰爭成為必須面對的現實。因而對兵力兵源的需求，就成為最迫切的課題。

諷刺的是，在民進黨鼓吹反中、大賣「芒果乾」的策略下，年輕族群儼然是維繫民進黨政權基礎的主力，在鍵盤和口水戰場上總是充當急先鋒角色。教召變革影響最大的，也是這群人。近來多項民調和民意反映顯示，雖然表示願意上戰場和支持回復徵兵制的年輕人不少，但尚未服役的年輕人卻不願恢復徵兵制，已退伍的年輕人也不願延長教召年限和天數，甚至有高比率年輕族群期待兩岸一旦開戰，美軍會馳援。

民進黨明日之星吳怡農還主張「全民皆兵」、「在家當兵」，但這種又要討好年輕人，又不能對兩岸兵凶戰危視而不見的空想，果然被退輔會主委馮世寬打臉，直斥「那個渣男啦，不要聽他的」，後來馮雖改口，但仍鄙其「目的就是為選舉」。其實吳怡農的奇想，等於讓全民都有當不完的兵了。

談到開放美國萊豬，民進黨最常掛在嘴邊的理由是「時空環境不同」，但教召變革才是真正的「時空環境不同」。提升國防戰力和強化全民國防，都是正確方向，但絕不是因為此種「時空環境不同」，讓已經退伍的年輕人、甚至全民都有當不完的兵，並要真實面對兩岸開戰風險。一直全心支持民進黨的年輕族群，感受到不同了嗎？