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台軍購結餘款 還有2000億在美軍口袋

記者洪哲政／台北18日電
針對美方近期將大舉售台包括岸置魚叉飛彈（如圖）等七項軍購，預算何時開始編列？行政院主計長朱澤民則表示，目前仍在等國防部提出。(取材自波音推特)
針對美方近期將大舉售台包括岸置魚叉飛彈（如圖）等七項軍購，預算何時開始編列？行政院主計長朱澤民則表示，目前仍在等國防部提出。(取材自波音推特)

行政院日前證實，國防部各項軍購目前滯留於美方戶頭中的軍購「結餘款」，至今額度仍高達近2000億元台幣，目前每年僅約有80億元繳庫。審計部審計長陳瑞敏呼籲，「我們還是要國防部把這個錢好好拿回來」。

而針對美方近期將大舉售台七項軍購，預算何時開始編列？行政院主計長朱澤民則表示，目前仍在等國防部提出。

國防部近期陸續傳出採購愛三防空飛彈與天鷹專案採購AH-64E直升機結餘款遭美要求挪用採購其他軍備情況；而美方傳將售台七項軍備，但至今尚未完成正式知會國會程序，台方相關預算納入2020年度機密預算，至今尚未定案。

國民黨立委賴士葆日前在立法院財政委員會質詢時出示資料指出，政府各機關今年財務上違失受處分者，總共359件，中央政府有259件，其中國防部就佔262件，且國防部因審計部查案而被記大過的軍官就有182個。國防部財務究竟發生什麼問題？是否與軍購結餘款拿不回來有關係？

賴士葆出示媒體報導，指外傳軍方公開對外宣稱，只要是錢（軍購結餘）進了美軍口袋，就很難再拿回來，此節是否屬實？陳瑞敏答詢未否認立委質詢情節，並證實，「軍購節餘款因為放在國外有一、兩千億元」，我們還是要國防部把這個錢好好拿回來。而現在一年已有七、八十億元繳庫金額。」

國防部 預算 中國

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