立榮下周再飛東沙 國安大考驗

東沙機場目前由空軍管理，軍事專家指出，外島「易攻難守」，共軍恐隨時斷台與東沙聯繫。（本報資料照片）

香港 民航區管中心以空域有「危險活動」為由，迫使立榮航空東沙軍包機折返，但究竟是何危險，至今仍充滿謎團；立榮下一班東沙軍包機最遲下周四又要起飛，對台國安單位將是一大考驗。

東沙位於香港飛航情報區邊緣，台港飛航情報區交界的KAPLI檢查點在其東北方50餘浬。台方空軍管轄的東沙機場 ，不在香港航管體系下，因此立榮剛由KAPLI點進入香港飛航情報區，就須立刻向港方由航路報離（deviate），再聯絡東沙機場降落。至於台空軍是直接飛往東沙，省略向香港航管報到的手續。

從KAPLI到東沙之間屬於國際海空域，中共解放軍或他國軍機，當然可以自由飛行。若是可能影響飛安的操演，當地飛航情報區必然發布「飛航通告（NOTAM）」，提前警告航班不得進入。但香港區管中心此次全無預報，直到立榮飛機在途中，才臨時通知有危險活動，不合慣例。

若說共軍突然在東沙附近大演習，外界先前一無所悉，就現實面毫無道理；但若有共機正在當地空域活動，讓立榮客機與軍機作出區隔，或要求目視保持安全距離，就航管專業並不難，實不到拒絕進入地步。事發至今，港方卻不曾解釋。

東沙附近空域當時有何活動，國軍透過長程雷達及電訊截收等手段，其實可掌握。然而軍方為免外界藉以判斷自身情蒐能量，當然不會透露。

台港飛航情報區之間，航班往來極為密集，高度幾乎都超過3萬呎，台灣 飛東沙是極少數低空航班。港方是否故意給東沙航班「穿小鞋」，強化東沙遭到孤立的印象？立榮下周再飛東沙，屆時難道港方又突然出現危險狀況？兩地民航單位如果「互卡」，港方損失恐不下台方。兩岸關係惡化，讓近在咫尺的台港互動充滿未知數。